La detenida por, presuntamente provocar 11 incendios en A Coruña, habla en exclusiva para 'Fiesta' y da su versión de lo sucedido

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, detenía este sábado a una vecina de Carballo, en A Coruña, como la presunta autora de once delitos de incendio forestal.

El Instituto Armado informaba de que la detención se producía en el marco de la fase de explotación de la operación Monte Fumeiro que se inició a raíz del incendio ocurrido el pasado día 10 de julio en Entrecruces.

Tras la labor de investigación realizada por la Guardia Civil, los agentes procedían a su detención por supuestamente provocar un total de 11 incendios forestales. La sorpresa e indignación de los vecinos llegaba cuando la mujer era puesta en libertad tan solo unas horas después de su detención.

'Fiesta' localiza a la presunta pirómana de Carballo

Richard Pena se ha trasladado hasta la localidad coruñesa para localizar a esta vecina y ha logrado, en exclusiva, su versión de lo sucedido:

"Cuando la gente te coge manía ya no te dejan, hay mucha gente en este pueblo que me tiene manía y no me suelta. Yo no sé si alguien llamó para decir eso, pero eso no es cierto. ¿Cómo voy a disfrutar yo viendo el fuego? A mí no me gusta quemar cosas como dicen, aquí hay casas, está la casa mía, no iba a quemar la casa de los vecinos y la mía. Yo no estoy loca para hacer esas cosas. La policía no ha encontrado pruebas de que yo haya hecho nada, me dejaron libre, si yo fuera culpable no me habrían soltado".

Tal y como ella misma ha indicado, los agentes continúan teniendo a esta vecina en situación de "investigada" hasta que se resuelva el asunto y se dictamine su culpabilidad o inocencia.