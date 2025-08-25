TardeAR 25 AGO 2025 - 16:49h.

A plena luz del día, en una calle tranquila en Torrevieja, Alicante, un joven de 19 años sigue a una mujer hasta el portal de su casa. Cuando entra al edificio, todo cambia: el agresor impide que la puerta se cierre y la violencia estalla de repente.

Se abalanza sobre la víctima con un cuchillo. Ella intenta resistirse, forcejea con todas sus fuerzas, pero el atacante, al no conseguir su objetivo, le asesta siete puñaladas. La tensión es insoportable. La mujer lucha por su vida, mientras su espalda comienza a teñirse de sangre.

A pesar de las heridas, no se rinde. Forcejea, corre detrás del agresor e, incluso, trata de golpearle con el bolso en un último intento de defensa desesperada. La escena es sobrecogedora: el vestido empapado en sangre, la mujer herida y exhausta, mientras el joven huye con frialdad, como si no hubiera pasado nada.

“Estoy fuera de peligro. Me dio siete puñaladas”

Un equipo de ‘Tardear’ ha podido hablar con la víctima en exclusiva que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital con lesiones muy graves, pero hoy puede contarlo.

“Estoy fuera de peligro. No me pudo robar nada. Me dio siete puñaladas. Me estoy recuperando porque fue un susto muy grande y no quiero volver a recordar ni pasar por esto”, relataba con voz serena, aunque marcada por el miedo vivido.

Cuando le preguntamos cómo logró sacar fuerzas para defenderse de un ataque tan violento, responde sin dudar: “Fue en defensa propia. Simplemente, yo te digo que estoy bien, gracias a Dios. Estoy tratando de olvidarme de esto”.

Un joven detenido y en prisión provisional

El agresor, un joven de 19 años, ya ha sido detenido por la Guardia Civil y se encuentra en prisión provisional sin fianza. Los investigadores tratan de determinar si había vigilado previamente a la víctima o si había cometido otros asaltos en la zona.