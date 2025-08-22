Nuestro equipo ha sido amenazado al acudir al lugar de los hechos, donde varias personas se enfrentaron en una reyerta

Tiroteo en Ávila: un hombre muere y otro es herido en una pierna

Este jueves 23 de agosto se ha producido en Ávila un tiroteo que ha terminado con un muerto y tres heridos. El suceso, que se produjo sobre las 18:45 horas, provocó un gran despliegue policial debido a la violencia desatada. Tal era la tensión que se vivía en la zona que un equipo de 'Vamos a ver' fue amenazado y tuvo que ser escoltado por agentes de la unidad UIP.

Tras la reyerta, se produjeron varios altercados entre las familias de los implicados y se vivieron momentos de auténtica tensión en las calles de Ávila y en la puerta del propio centro de salud al que fue trasladado el varón que ha terminado falleciendo en las instalaciones.

Aunque todo apunta a que el detonante habría sido un problema sentimental, parece que ambos clanes llevaban mucho tiempo enfrentados.

Carlos Garayoa, reportero amenazado por los clanes de Ávila: "Bajaron a por nosotros unas 50 personas"

Nuestro programa ha podido hablar en directo con el equipo que tuvo que ser escoltado tras ser amenazado. Aunque se encuentran bien, ambos llevan todavía el susto en el cuerpo. Carlos Garayoa, uno de los reporteros amenazados, nos ha contado en directo cómo sucedió todo: "Estamos bien, pero lo cierto es que hemos vivido un momento de bastante tensión y mi compañero Adri y yo nos hemos dado un buen susto. Le mando un beso a mi madre", ha comenzado.

"Solamente íbamos a hacer nuestro trabajo, les hemos mostrado nuestro respeto y hemos acatado su deseo de no grabarles. Cuando nos hemos desplazado hacia la calle donde ayer se produjo el tiroteo, ha llegado la madre de persona fallecida con varios familiares y se han vivido momentos muy emocionantes. Les hemos dado el pésame y también les hemos mostrado nuestro respeto. Nos han dicho que no había problema, pero en cuanto hemos sacado la cámara para grabar el dispositivo policial, han bajado como 50 personas y por nuestra seguridad nos hemos tenido que marchar de allí", ha continuado explicándonos.

Fueron unos vecinos de la zona quienes dieron el aviso a los Servicios de Emergencia. Alertaron de que habían oído disparos y que vieron a dos personas heridas en el suelo, a quienes unos particulares se estaban llevando en varios coches.