Quedarían entre 50 y 60 vehículos en el espacio donde tiene lugar esta fiesta ilegal

Una 'rave' reúne a más de 400 personas en Valdáliga, Cantabria: la Guardia Civil intenta impedir a su acceso a través de controles

Compartir







SantanderLos organizadores de la 'rave' que se celebra desde el fin de semana pasado en la cantera de Roiz (Cantabria) están "localizados" y, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, quedarían entre 50 y 60 vehículos en el espacio donde tiene lugar esta fiesta ilegal.

La Delegación del Gobierno calcula que en esta 'rave' han participado entre 300 y 400 personas. "Es cierto que como actuamos tan rápidamente eso ha impedido que fueran otras cantidades muchos mayores que hemos visto en otros lados de España, donde se han llegado a alcanzar cifras de 5.000, 6.000 o hasta 8.000 personas", ha señalado el titular de este departamento, Pedro Casares, en declaraciones a los periodistas.

PUEDE INTERESARTE La 'rave' ilegal en un embalse de Salamanca termina con 4 detenidos y 200 denuncias en cinco días

El delegado del Gobierno ha destacado que desde el primer momento, gracias a la labor preventiva de la Guardia Civil, se puso en marcha "un amplio despliegue" en el control de los accesos a la cantera.

"Previsión es que poco a poco a lo largo del día vayan saliendo"

"Ahora mismo ya están prácticamente desmontándose todas las instalaciones. Todavía quedan unos cuantos vehículos en el interior, pero la previsión es que poco a poco a lo largo del día vayan saliendo", ha dicho.

La Guardia Civil está haciendo controles y se espera que en las próximas horas se pueda dar por finalizada esta 'rave'.

"Recuerdo que ha sido una fiesta ilegal sin ningún tipo de autorización en una instalación privada", ha agregado antes de puntualizar que la actuación de la Guardia Civil ha pretendido garantizar la seguridad ciudadana en ese espacio privado y también la seguridad vial, por el consumo de alcohol y sustancias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se han formulado 24 denuncias por drogas, según los datos de la Delegación del Gobierno.

Este departamento ha señalado que han salido de la 'rave' hasta el momento 175 personas y 46 vehículos, y que los cinco accesos al punto de esta fiesta están controlados.

Además, los organizadores de esta fiesta ilegal están "localizados". "Vamos a esperar a que termine todo", ha agregado el delegado del Gobierno.

Casares ha agradecido también la colaboración del Ayuntamiento de Valdáliga y de su alcalde, Lorenzo González.

"La colaboración entre instituciones es básica y gracias a esa actuación no ha habido mayores incidentes", ha abundado.