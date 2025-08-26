Elena, madre del joven de 21 años apuñalado, conecta en directo para pedir justicia para su hijo con un testimonio doloroso

Detienen a un joven de 18 años por presuntamente apuñalar al portero de una caseta en la Feria de Málaga

Patricia Pardo ha conectado en directo para hablar con Elena, madre del joven apuñalado en la feria de Málaga, para conocer lo ocurrido y cómo está viviendo la familia esta tragedia. La madre ha querido estar en ‘Vamos a Ver’ para pedir justicia por su hijo y para evitar que una tragedia como esta no se repita.

“Mataron a mi hijo. No hay derecho”, afirmaba Elena rota de dolor al hablar sobre el apuñalamiento de su hijo de 21 años. La madre ha reclamado entre llantos que la ambulancia tardó “25 minutos” en llegar hasta el lugar de los hechos, mientras su hijo esperaba ayuda: “Si hubiera llegado antes mi niño podría estar vivo”, explicaba la mujer.

“Ninguna madre tiene que pasar esto. ¿Quién me devuelve a mi niño?”, expresaba Elena en medio del llanto. El dolor y la angustia del testimonio de Elena han traspasado la pantalla y Patricia Pardo, presentadora de ‘Vamos a Ver’ ha pedido cortar la conexión con la madre del joven para “dejarla descansar” y evitar hacerla sufrir más: “No es natural preguntarle nada a una madre llena de dolor”, reconocía la presentadora.

Una discusión que acabó en tragedia

Ángel, el joven de 21 años asesinado en la feria de Málaga, salió con un amigo por la noche y se vio involucrado en una discusión que terminó de la peor manera posible. Según cuentan los testigos, la pelea habría comenzado tras un pequeño choque entre ambos.

Tras ese enfrentamiento, Ángel recibió amenazas por parte del supuesto agresor y, horas después fue apuñalado en la puerta de su propio negocio causándole la muerte. Actualmente, la policía ha detenido ya a los dos presuntos culpables del crimen del joven.