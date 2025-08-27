Investigan si el atropello múltiple en A Coruña fue intencionado: seis personas han resultado heridas

La Policía Local investiga como intencionado un atropello múltiple de este miércoles que ha dejado seis heridos, tres de ellos graves, en A Coruña, y el conductor que lo ha causado ha sido ingresado en el hospital coruñés de Oza por orden judicial y bajo vigilancia policial, según fuentes municipales.

El conductor, nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, estaba aparcado en una zona reservada para un hotel y ha arrancado el coche cuando las personas han comenzado a cruzar, según él mismo ha reconocido a los agentes, por lo que el atropello está siendo investigado como intencionado.

El hombre ha sido detenido y se le han practicado las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, ha quedado ingresado en el hospital de Oza por orden judicial y bajo vigilancia policial.

Seis heridos, tres de ellos graves

Según el parte médico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), hay seis heridos, tres de ellos en estado grave, en concreto un hombre y dos mujeres, si bien, de acuerdo con las fuentes municipales, no se teme por sus vidas. Otros dos adultos, un hombre y una mujer, están ingresados con pronóstico leve.

Un menor de edad, nacido en 2021, ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital Materno Infantil. Las seis personas cruzaban correctamente por el paso de peatones cuando han sido arrolladas por el vehículo. Hubo más afectados, pero con lesiones leves.

El accidente ha ocurrido al mediodía en el cruce entre la calle Juana de Vega y plaza de Mina, en el centro de la ciudad. El atropello ha causado expectación entre los viandantes que se encontraban en la zona. Los agentes tuvieron que cortar el tráfico, lo que provocó retenciones en sentido salida de la ciudad. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado a través de la red social X su deseo de una "pronta y total recuperación de las seis personas que resultaron heridas".