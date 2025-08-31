Redacción Andalucía Europa Press 31 AGO 2025 - 11:22h.

Medios humanos terrestres y seis vehículos autobomba siguen sus labores para dar por controlado el fuego

Desactivado el nivel 1 de emergencia tras quedar estabilizado el incendio de Lubrín, en Almería

Almería80 efectivos por tierra continúan los trabajos en el incendio ya estabilizado que se declaró el 28 de agosto y que preocupaba en el término municipal de Lubrín (Almería).

En este último día del mes, los bomberos forestales tratan de dar por controlado el fuego. Para los incendios todavía activos en Castilla y León también la situación ha mejorado.

Según han trasladado a Europa Press desde el Plan Infoca de Andalucía, junto a los medios humanos terrestres se mantienen en la zona forestal de la Sierra de la Atalaya unos seis vehículos autobomba.

Cabe recordar que la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan Infoca en la provincia de Almería por este fuego quedó desactivada a las 17:12 horas de este 30 de agosto.

Durante la jornada el operativo de extinción trabajó en el flanco noroeste del incendio que seguía activo, así como en la consolidación de todo el perímetro.

El trabajo se realizó a mano y en algunas zonas mediante el uso de fuego técnico, puesto que lo abrupto del terreno no ha permitido emplear maquinaria pesada. Así, pese a estas dificultades y a la fuerte incidencia del viento, el operativo Infoca logró estabilizar el incendio.

Origen por el "mal estado" de una línea eléctrica

Más de 300 llamadas recibió el 112 por las llamas que se podían ver en la sierra almeriense, sobre las 23 horas de hace cuatro días. Destacaban en la oscuridad de la noche.

Los testigos indicaban que se observaban en el paraje de las Cubillas y se activó de inmediato a los efectivos correspondientes. El origen del fuego, según los primeros indicios, podría estar vinculado al "mal estado" de una línea eléctrica.

Concretamente de la ubicada en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad de Lubrín. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales. Fue sobre las 05:46 horas cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia.