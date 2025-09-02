Redacción Andalucía 02 SEP 2025 - 17:31h.

32 menores han fallecido ahogados en España hasta este mes de agosto, un 28 por ciento más que el año pasado en este mismo período

"La principal causa de mortalidad infantil accidental son los ahogamientos": ¿Cómo evitarlos?

En tan sólo unos segundos, un pequeño puede despistarse de la mirada de sus padres. En menos de veinte segundos, en el agua, puede ahogarse. Pero son sólo necesarios cinco segundos para que la primera camiseta antiahogamientos creada en el mundo por la empresa francesa Floatee se infle si un menor cae por accidente a una piscina. En estos casos, la prevención salva vidas.

Si tenemos en cuenta las duras cifras de ahogamientos en nuestro país, cualquier precaución es poca. 32 menores han fallecido ahogados en España hasta este mes de agosto, un 28 por ciento más que el año pasado en este mismo período, que fallecieron ahogados 25 menores, según recoge el Informe nacional de ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Pero no sólo los menores corren peligro en el agua. Los mayores de 60 también suelen ser potenciales víctimas: ya no tienen tantos reflejos, han perdido vigor para enfrentarse a la fuerza del agua y, en general, se cansan con mayor facilidad.

303 fallecidos en lo que va de año en nuestro país

La cifra total de ahogamientos en España ya es más alta en lo que llevamos de verano que en el mismo período del año pasado, además de la más alta desde que se comenzó a realizar el Informe nacional de ahogamientos en 2015. A 31 de julio han muerto en el agua 303 personas en España, frente a las 291 víctimas del año pasado hasta esa fecha.

Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma con mayor número de fallecimientos acumulados, con 52 muertes, seguida por Canarias y la Comunidad Valenciana, con 39 cada una, por Cataluña, con 36, y por Galicia, con 34. Solo en el mes de julio, la Comunidad Valenciana ha registrado 22 muertes, un dato que la sitúa en cabeza en el pasado mes tras Andalucía y Cataluña, ambas con 13 fallecimientos. Tan solo Extremadura y Ceuta no registran por el momento ninguna muerte por ahogamiento.

A pesar del preocupante aumento de fallecimientos entre los menores, el perfil más frecuente de las víctimas mortales continúa siendo el de hombres adultos, especialmente mayores de 45 años y de nacionalidad española. El rango de edad con mayor número de personas fallecidas por ahogamiento en julio fue el de 65 a 74 años, con 30 personas, por delante del de 18 a 25 años y mayores de 75 años, con 9 en ambos rangos. En lo que va de 2025, también se registra un aumento de muertes entre personas jóvenes de 18 a 44 años, con 66 personas fallecidas por ahogamiento, lo que supone un 21,85 por ciento del total.

Las zonas de baño sin vigilancia y las piscinas particulares, lugares más peligrosos

Las zonas de baño sin vigilancia o las piscinas particulares son los espacios más peligrosos para los niños, nos avisan los expertos. "Estás en una zona de confort, en la comodidad y la seguridad de tu hogar, o en un lugar relajado en el que te confías", nos explica el médico de cabecera Antonio Expósito. Por eso, recomienda que, si el niño es muy pequeño y no sabe nadar, no podemos separarnos de él más de un par de metros, ya que "los ahogamientos se producen de forma muy rápida y muy silenciosa".

Precisamente, el hecho de presenciar un ahogamiento de un menor en directo fue el germen del nacimiento de la camiseta que ha creado Floatee para evitar los ahogamientos. "Pusimos en marcha Floatee al presenciar cómo un niño se ahogaba a pocos metros de mí", nos explica Philippe Rouvier, Co-founder & CEO de la empresa. "Este trágico suceso fue el detonante que nos impulsó a desarrollar una solución efectiva y accesible para prevenir ahogamientos infantiles. Queremos contribuir a reducir las tasas de ahogamientos infantil. Nuestro objetivo es simple: salvar vidas".

Tras más de año y medio de desarrollo, la empresa ha lanzado finalmente al mercado la primera camiseta que puede evitar ahogamientos por accidente. La camiseta está diseñada para proporcionar flotabilidad inmediata y mantener al niño a salvo en caso de emergencia. De esta forma le da a padres y cuidadores una herramienta vital para proteger a los niños. La camiseta integra un chaleco salvavidas invisible y cómodo para usar todo el día, que se activa de forma automática al contacto con el agua: se infla, gira al niño hasta ponerlo boca arriba y así mantiene sus vías respiratorias fuera del agua, incluso si está inconsciente.

También para adultos y adolescentes

Pero no sólo existe un modelo para niños, la camiseta antiahogamientos también dispone de modelos para adultos y adolescentes. El sistema es similar: en contacto con una masa de agua, la camiseta se activa y se infla, por lo que puede utilizarse tanto para realizar actividades acuáticas como en situaciones imprevistas junto al agua.