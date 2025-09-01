'Vamos a ver' habla en directo con la dueña del after que nunca acaba en Lugo

Asistentes a la rave ilegal de Salamanca tiran agua a la reportera de 'Vamos a ver': "Ya no les está haciendo mucha gracia que estemos aquí"

Compartir







Los vecinos del barrio de A Milagrosa, en Lugo, están desesperados por culpa de un local que funciona como un after, provocando peleas y robos en la zona. La presencia policial es habitual, ya que casi todos los fines de semana se registra algún incidente. El establecimiento acumula decenas de sanciones administrativas. Tras más de 20 años en esta situación, los vecinos se preguntan cuánto tiempo más tendrán que soportar estas escenas bajo sus casas y la dueña del local habla en 'Vamos a ver'.

Un equipo del programa se ha desplazado hasta allí para hablar tanto con los vecinos afectados como con la propietaria del after. Milagros, la dueña, se pronuncia sobre los incidentes que se producen en el barrio: “Es que yo no me doy cuenta de eso porque estoy dentro trabajando y lo que pasa fuera no lo veo. Pero tampoco tengo nada que ver, porque yo no puedo poner orden fuera. Para eso están las autoridades".

Milagros, dueña del after: "No vendo café ni churros, vendo cerveza y alcohol porque la ley me lo permite"

Milagros también responde a las críticas sobre la legalidad de su negocio: “A pesar de todas las firmas que recogieron y todas las quejas, el ayuntamiento me dio permiso para abrir. Yo tengo un permiso del ayuntamiento. La actividad que realizo está admitida por ellos, no trabajo de forma ilegal. Tengo licencia de cafetería y cumplo con el horario establecido. El ayuntamiento no me obliga a vender chocolate con churros".

Sobre lo que ofrece en su local, Milagros aclara: “No vendo café ni churros, vendo cerveza y alcohol porque la ley me lo permite. Dentro de una cafetería se puede vender alcohol, así que no doy desayunos. La gente que viene no me pide desayunos, me pide alcohol".