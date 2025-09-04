"Tengo muchos sueños, pero ahora mismo vamos a decir ser feliz", resume Dialloh, de 17 años, que llegó a España en 2023

Diez años después de la muerte del pequeño Aylan Kurdi, apenas nada ha cambiado: las políticas migratorias siguen fallando

Mientras continúa el debate político sobre la inmigración y la polémica por el reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados, algunos de los jóvenes que han llegado solos a Canarias narran hoy cómo todo lo que buscaban tras embarcarse en un viaje del que no sabían si iban a sobrevivir era poder “ser feliz” y “luchar por su futuro”, como informan en el vídeo Sergi Pau y Romen García.

“Me metí en una patera donde no sabía si sobreviviría o no. Llegué a Canarias en Lanzarote el 28 de abril de 2023. Esa fecha nunca va a ser olvidada”, cuenta ante nuestras cámaras Diallo, de 17 años, relatando cómo llegó a España desde Guinea.

Otros, como Marian, de Costa de Marfil, prefieren ni siquiera revivir la travesía recorrida hasta llegar a Canarias: “No quiero hablar de esto”, explica, evitando volver a rememorar la ruta.

Vivencias, como la de ellos y la de Abdullah, de Senegal, son el reflejo de lo que pasaron para poder seguir viviendo: “Ir a buscarte la vida tú mismo; luchar por tu futuro, por lo que tu quieres. Desde que vine aquí estoy luchando”, cuenta.

Menores extranjeros no acompañados que buscan una oportunidad en Canarias

Como ellos, 170 menores que han llegado solos a las costas canarias se han titulado en el programa que les acerca a aquellas salidas laborales que necesitan las islas: “Tenemos fontanería, limpieza, almacenaje, cocina, camareros”, cuenta Celine Rissi, técnica de proyectos en ECCA Social.

Es la iniciativa de la Fundación ECCA y el Gobierno insular, que promueve su integración “con chicos que lo que quieren es sencillamente trabajar para ayudar a sus familias”, al tiempo en que busca eliminar prejuicios sobre estos menores.

Ahora, los jóvenes integrados en este plan, insisten en su ilusión y en sus ganas de ayudar también a los demás con proyectos que los lleva a ser nuevos vecinos.

“Me gustaría ser traductora para ayudar también a la gente como yo”, dice Marian.

Con miles de aspiraciones y una vida por delante, Diallo resume: “Tengo muchos sueños, pero ahora mismo vamos a decir ser feliz”.