Isabel Díaz Ayuso agradece a Feijóo "no normalizar lo que no es normal"

García Ortiz reivindica su estatus de fiscal general y ratifica su confianza en la Justicia: "Creo en la verdad"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que se alegra de no estar presente en el acto de apertura del año judicial esta mañana en el Tribunal Supremo, presidido por el rey Felipe VI, en el que ha intervenido el fiscal general del Estado, el investigado Álvaro García Ortiz.

En el acto de inauguración del curso político del PP de Madrid, Feijóo ha pronunciado un discurso en el que ha dicho que es "un inmenso error" que un fiscal general "procesado" se "atreva" a dar discursos delante del Tribunal Supremo, a decir que hay que cumplir las leyes, ante el mismo tribunal que lo está investigando y que podría juzgarlo.

Acusa a Sánchez de "fallar" al Rey

Ante la polémica que se ha desatado por su ausencia en el acto, Feijóo ha dicho -frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- que no es él quien le falla al rey sino que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le "falla al jefe del Estado" por hacerle tener que estar "sentado al lado del fiscal procesado".

"Es un inmenso error y no podemos mirar para otro lado", ha insistido el líder popular, quien cree que acudir habría sido "normalizar" una "total anomalía".

Por su parte, Díaz Ayuso ha agradecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haberse ausentado hoy del acto de apertura del año judicial para acompañarla en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid, y le ha dicho: "Gracias por no normalizar lo que no es normal".

El rey Felipe VI ha presidido este viernes la ceremonia de apertura del año judicial en el que García Ortiz ha intervenido y ha asegurado que es "plenamente consciente" de su situación procesal, pero ha dejado claro que si asiste a la apertura del año judicial es porque cree en la justicia y en las instituciones que la conforman "y, por supuesto, también en la verdad".

El acto solemne y protocolario, al que no ha acudido Sánchez que hoy ha visitado una zona de León afectada por los incendios de este verano, se ha celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede albergar en los próximos meses la previsible vista oral contra García Ortiz por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal.