Progreso en Verde denuncia un segundo caso de un caballo de galera desplomado en Palma
Progreso en Verde ha denunciado este lunes un segundo caso de agotamiento en un caballo de galeras de Palma, después del desmayo de otro ejemplar hace unos días.
Desde el Ayuntamiento informan que la calesa accedió a una zona peatonal no autorizada cuyo pavimento resulta especialmente deslizante para los caballos debido a las herraduras.
La Policía Local levantó el correspondiente acta de los hechos.
Los caballos utilizados en el servicio de calesas deben ser sometidos a revisiones veterinarias cada 15 días, así como a controles periódicos y mantenimiento diario para garantizar su bienestar.
Progreso en Verde ha asegurado que la calesa transportaba en el momento del incidente a cinco turistas más el conductor. Denuncian que los clientes no se han bajado del carruaje pese a ver al animal inmóvil. La formación indica que el conductor achacó la caída a un resbalón, pero el equino ha permanecido tumbado varios minutos sin moverse, según Progreso en Verde.