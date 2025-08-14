De 57 años, ha sido acusado de un delito de maltrato animal

Tenían parte de su pelo enmarañado con sus propias heces y a uno de los perros le faltaba un globo ocular

Val de San VicenteMientras en Murcia agentes de la Benemérita han instruido diligencias contra un hombre acusado de lanzar a un gato desde su coche y atropellarlo varias veces hasta la muerte, en Cantabria un hombre de 57 años ha sido acusado de un delito de maltrato animal por abandonar a cuatro perros atados a un árbol en una zona forestal de Val de San Vicente, en Cantabria. Según ha informado la Guardia Civil, los animales se encontraban "en muy deficientes condiciones higiénico sanitarias y con riesgo para sus vidas".

Fue la Policía Local de Val de San Vicente la que informó al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de la localización de los cuatro perros, que estaban atados con una cadena a un árbol en una zona boscosa de su término municipal.

Los cuatro perros, atados al árbol en pésimas condiciones, sin comida ni bebida

En una primera inspección por parte del Seprona, los agentes constataron que la cadena que les ataba era de escasos dos metros de longitud, que carecían de comida y bebida y que tenían parte de su pelo enmarañado con sus propias heces, destacando las "muy deficientes" condiciones higiénico sanitarias. Además, a uno de los perros le faltaba un globo ocular.

Ante la situación, hasta el lugar se desplazó también un veterinario del Gobierno de Cantabria y una protectora de animales se hizo cargo de los canes para su cuidado y tratamiento, quedando los mismos a disposición judicial.

Los animales, en un "deplorable" estado higiénico sanitario y con "alta carga de parásitos"

El examen y tratamiento veterinario de los cuatro animales terminó de evidenciar su "deplorable" estado higiénico sanitario, indicándose en su informe que tenían "una alta carga de parásitos internos y externos, lesiones en la piel que podían haber comprometido la vida de los animales, así como un grave riesgo de transmisión de enfermedades".

Ante lo ocurrido, y paralelamente, el Seprona inició así una investigación para tratar de averiguar quién podía ser el dueño de esos perros. De este modo, las pesquisas realizadas señalaron a un hombre de la zona de San Vicente de la Barquera.

Tras las averiguaciones pertinentes, finalmente, el pasado 10 de agosto los agentes instruyeron diligencias, en calidad de investigado, contra el dueño de los perros por un presunto delito de maltrato animal.

Por su parte, los cuatro perros, mestizos de border collie, están restableciéndose en la protectora que los recogió, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Otro hombre investigado y acusado de maltrato animal en Los Corrales de Buelna

Paralelamente a este caso, además, los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo otra actuación, el pasado 12 de agosto, en la que se instruyó diligencias, en calidad de investigado, contra un hombre de 39 años como presunto autor de maltrato animal, por no facilitar a un perro de su propiedad los cuidados veterinarios necesarios.

Fue días antes cuando el Seprona tuvo conocimiento de la existencia del can en Los Corrales de Buelna, el cual, al parecer, "siempre estaba atado" y "podía estar enfermo".

Los agentes averiguaron entonces que el dueño del animal, al saber que la Guardia Civil le estaba intentando localizar, llevó al perro a un servicio veterinario.

El facultativo que atendió al perro informó que el animal presentaba "graves" problemas de salud que se habían generado a lo largo del tiempo, lo que provocó que finalmente tuviera que recibir la eutanasia. Así, ante la ausencia de microchip en el perro y "muy probablemente" de vacunas y otras atenciones, unido a sus "graves" problemas de salud desde hace tiempo, "sin atención veterinaria", los agentes del Seprona instruyeron diligencias, en calidad de investigado, contra el dueño del perro.