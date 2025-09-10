'El programa de Ana Rosa' habla con un amigo de la mujer que presuntamente asesino a su hija con autismo severo

Investigan a una mujer por matar a su hija con discapacidad con gas y después intentar suicidarse en La Palma

De madre coraje a presunta asesina de su propia hija con discapacidad. Era una conocida activista por los derechos de las personas con discapacidad en Canarias, que llevó a la justicia a la residencia donde estaba su hija por dar un trato vejatorio a los usuarios. Ha pasado de luchar por la vida de su hija a, supuestamente, acabar con la vida de su hija. La chica, de 32 años, ha fallecido por inhalar gases tóxicos que, según las primeras investigaciones, los provocó presuntamente su propia madre, la cual se encuentra hospitalizada tras intentar acabar con su propia vida del mismo modo que falleció su hija.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Juan Arturo, amigo de la madre, que explica cómo era la situación familiar: "Era una situación muy complicada. Hay que conocer lo que hay detrás de esta persona, una persona que lleva 32 años sufriendo una situación bastante complicada con una hija con un grado de autismo severo bastante importante. No podemos justificar que se le quite la vida a una persona, pero sí tenemos que valorar todo lo que ha pasado desde que tenía 19 años, cuando se quedó embarazada y fue abandonada por su pareja al enterarse de la situación de la niña en el hospital, y todo lo que ha pasado durante estos 32 años".

Juan Arturo: "Creo que intentó que se fueran las dos juntas y le salió mal".

También aprovecha para denunciar la situación de la psiquiatría en La Palma: "Tenemos que ser muy cautos. Cuando personas de este tipo, en una isla en la que en los últimos años hemos vivido una pandemia, un volcán, y la situación de la psiquiatría de La Palma es de pena, es lamentable. Aquí ha llegado mucho dinero, pero los hospitales están ahora mismo saturados. Pides una cita en psiquiatría y te dan cita en seis meses".

Por último, este amigo de la presunta filicida explica el motivo por lo que pudo acabar con la vida de su hija: "En los últimos meses, su hija tenía que estar atada prácticamente todo el día, había perdido la vista y la situación de la madre era desesperada también. Tenía que sacar a su hija atada con una cadena, era una situación muy complicada. Yo creo que intentó que se fueran las dos juntas y le salió mal".