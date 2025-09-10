Hosteleros en pie de guerra contra el veto al tabaco en terrazas: "En España se prohíbe, no se educa"

'La mirada crítica' habla con hosteleros por la ley antitabaco

Las sanciones de la futura ley antitabaco: de 100 euros a padres cuyos hijos fumen hasta 600.000 por patrocinar 'vapers'

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que amplía significativamente los espacios libres de humo en España. La normativa prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes, marquesinas, vehículos con fines laborales, instalaciones deportivas, parques infantiles, campus universitarios y en un perímetro de 15 metros alrededor de edificios públicos La medida ha generado una fuerte polémica entre hosteleros, fumadores y colectivos antitabaco.

Desde 'La mirada crítica', José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Hostelería de España, ha criticado duramente la propuesta: "Va en contra de la hostelería. No intenta reducir el consumo de tabaco, sino desplazarlo a otros espacios. La gente podrá fumar en la calle, pero no en una terraza, que es parte del negocio del hostelero. Es una medida desproporcionada".

Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org: "Lo mismo pasó durante la pandemia, cuando se prohibió fumar en terrazas, las terrazas seguían llenas"

También ha señalado el perjuicio económico que supondría: "Pagamos tasas por esos espacios, y ahora nos dicen que no se puede fumar. Aquí en España lo que hacemos es prohibir, y veo poco sensibilizar y educar".

Por otro lado, Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org, ha defendido la ley y ha respondido a las críticas del sector hostelero: "Cuando se prohibió fumar en interiores, también anunciaron un impacto económico que nunca ocurrió. Lo mismo pasó durante la pandemia, cuando se prohibió fumar en terrazas, las terrazas seguían llenas. Los españoles se van a acostumbrar rápidamente. La confederación de hostelería está defendiendo a la industria del tabaco".