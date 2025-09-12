Exclusiva | El vídeo que muestra cómo el exmarido de Ana María Henao habría preparado su asesinato

Nuria Morán 12 SEP 2025 - 12:30h.

Exclusiva | Antes de suicidarse, la policía encontró la prueba definitiva contra el presunto asesino de Ana María Henao

'El Programa de Ana Rosa' ha emitido por primera vez esta prueba clave en la investigación del crimen

Compartir







'El Programa de Ana Rosa' ha mostrado en exclusiva y por primera vez una prueba clave en el crimen de Ana María Henao, esa mujer que sigue desaparecida desde febrero del año 2024.

Este programa ha conseguido las imágenes en las que su marido, David Knezevich, prepara el asesinato. Muy poco después de esas imágenes, el hombro mató a Ana María y emprendió el camino de vuelta hasta Belgrado, para más tarde ser detenido en Estados Unidos y se suicidó.

En el vídeo podemos ver a David Knezevich pagando un rollo de cinta americana y un bote de pintura negra con billetes arrugados en una ferretería de Coslada, Madrid.

En ese momento estaba comprando parte de las herramientas que usó para, presuntamente, matar a su exmujer. Según la investigación de la Policía Nacional, usó la cinta americana que se colgó en el chaleco para que no se cerrara la puerta de acceso al edificio en el que vivía su exmujer en España y el bote de pintura para tapar la cámara de seguridad del portero electrónico aunque, como tardó en secarse, no impidió que quedara registrada su imagen.

Ahora, vemos por primera vez las imágenes de la cámara de seguridad de la ferretería donde David, según la investigación de la Policía Nacional, acabó de preparar, supuestamente, el asesinato de su exmujer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El cuerpo sin vida de Ana María Henao sigue sin aparecer

Una vez en la caja, David Knezevic no paga con tarjeta de crédito, como habitualmente lo haría un hombre joven, y empieza a sacar billetes arrugados de los bolsillos y los deja encima del mostrador esperando a que el dependiente los cuente. Cuando le dan las vueltas, inmediatamente se pone un forro de lana y sale de la ferretería a toda prisa.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Horas después, Ana María Henao desaparecería sin dejar rastro mientras esta persona que, presuntamente, sería David Knezevich, salía de la casa de la venezolana con una maleta. Poco después sería detenido y encarcelado, pero nunca juzgado porque se suicidó en la celda de la cárcel de Miami donde esperaba ser conducido delante del juez el 16 de junio de este mismo año.