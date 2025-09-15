Se les considera presuntos autores de un delito de asesinato

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto muerto en un domicilio de Alberche, en Toledo

ToledoUn tribunal de Talavera de la Reina ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del feto hallado muerto en Alberche del Caudillo (Toledo) y para su pareja sentimental, ya que se les considera presuntos autores de un delito de asesinato.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han informado de que la madre y su pareja sentimental pasaron a disposición este viernes 12 de septiembre, tras ser arrestados por la Guardia Civil a raíz del hallazgo del feto muerto en la vivienda de la mujer.

Estas fuentes han señalado que el titular del juzgado decretó para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza tras tomarles declaración y se les imputa de manera provisional como presuntos autores de un delito de asesinato.

La imputación es provisional

La imputación es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, mientras que el procedimiento continúa su instrucción en sede judicial.

Los feto muerto fue hallado este martes 9 de septiembre en una vivienda de Alberche del Caudillo e inicialmente la madre fue investigada, aunque fue detenida días después junto a su pareja.

Fue la abuela materna de los niños la que contactó con los servicios sociales para informar de lo que había ocurrido y estos alertaron a la Guardia Civil.

Los servicios sociales de Castilla-La Mancha ya tenían un aviso de atención hacia la mujer, que, además, tiene otros cuatro hijos menores de edad.

De hecho, estaban esperando el nacimiento del bebé para "poder actuar de manera inmediata", pero la madre no acudió a un centro sanitario, que es donde se podría haber detectado el alumbramiento, según explicó la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, cuando trascendió el suceso.