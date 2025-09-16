La reacción de Máximo Huerta a la decisión de España de no participar si acude Israel

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa: ya es el quinto país en confirmar su retirada

La polémica cruzada de España contra Israel por el presunto genocidio en Gaza continúa: tras la suspensión de la final de La Vuelta ciclista a España en Madrid este fin de semana, RTVE ha decidido votar a favor de que España no participe en Eurovisión si Israel está presente en el concurso.

'Vamos a ver' ha querido abordar el tema desde dos posturas diferentes. Por un lado, con Javier Escartín, especialista en Eurovisión: "Eurovisión nació para sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial, es un festival cultural, musical, pero también político desde su origen. Todos los cambios políticos y sociales que hemos visto en Europa en los últimos 70 años han estado reflejados en Eurovisión".

Por otro lado, con José Prieto, eurofan: "Que tengan huevos para que España no participe en el Mundial de fútbol del año que viene, que se retire España de todas las competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, y a ver qué ocurre. A mí me parece bien que España se retire, pero nos retiramos de todo, no vayamos a lo fácil".

La opinión de Máximo Huerta sobre la postura de España sobre la participación de Israel en competiciones internacionales

Además, el exministro Máximo Huerta ha querido dar su opinión respecto al tema: "Hay que dejar de decir la frase de 'no mezclemos la política con la cultura o el deporte', porque todo es transversal y la política lo arrastra todo. Por eso hay un ministerio de Cultura y Deporte. Querer ser neutral en ese aspecto me parece terrible. Estoy a favor de que nos vayamos de Eurovisión, pero que nos vayamos de todo, también del mundial de fútbol".