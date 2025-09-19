Estrangulada por su amiga con el cable de la aspiradora: "Algunas veces tenían peleas o problemas"

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una mujer británica de 63 años por presuntamente estrangular a otra compatriota de 66 en un apartamento tras una discusión.

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una mujer británica de 63 años por el homicidio de otra ciudadana de la misma nacionalidad de 66 años, a quien estranguló en un apartamento de la ciudad durante una discusión la medianoche de este miércoles. La autopsia ha desvelado que la agresora utilizó un cable de aspiradora tras un enfrentamiento verbal, del cual fue testigo una tercera amiga que alertó al teléfono de Emergencias 112.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha trasladado hasta Benidorm para hablar con los vecinos de la mujer asesinada, que era la propietaria del piso: "Ella llevaba viviendo aquí unos 4 o 5 años. Vivía con sus amigas, algunas veces tenían peleas o algunos problemas". Otro vecino comenta lo que vio esa noche: "Yo vi que vino la ambulancia y se la cogieron ahí abajo y se la llevaron". Otros vecinos solo escucharon el ruido de las ambulancias.

José María Benito: "se está investigando es si esta mujer que estrangula a su amiga pudiera tener algún problema psiquiátrico"

Natalia Autrán, reportera del programa, explica que todavía no se sabe el motivo de la agresión que acabó con la vida de la mujer: "A esta hora se desconoce todavía el motivo de esa discusión. El vecino de al lado ha dicho que las escuchaba pelear pero que nunca le había dado más importancia. Hubo esa pelea y después ese ataque presuntamente con el cable de la aspiradora. La mayoría de los vecinos nos dicen que era una mujer muy tranquila".

José María Benito da más detalles de la investigación: "La asesina confesa venía de invitada junto a otra amiga, que venían habitualmente a pasar largas temporadas con su amiga que residía ahí. Lo que se está investigando es si esta mujer que estrangula a su amiga pudiera tener algún problema psiquiátrico".