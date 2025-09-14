Vox celebra el acto político 'Europa Viva 25', con la ausencia de líderes como Orban, Le Pen y Milei

El público, que no ha llenado el Palacio de Vistalegre para 'comenzar la reconquista', ha coreado "Pedro Sánchez, hijo de puta"

El 'homenaje' de Santiago Abascal a Charlie Kirk, líder ultra asesinado en Estados Unidos, en el evento de Vox en Madrid

Vox celebra este domingo el acto político 'Europa Viva 25' para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso, pero el evento ha quedado algo deslucido por la ausencia de líderes y dirigentes políticos de peso que sí han acudido a citas anteriores, como Marine Le Pen, Viktor Orban y Javier Milei.

La celebración del evento sucede en un momento dulce para la formación de Santiago Abascal. Esta semana se han conocido encuestas que coinciden en señalar un crecimiento del partido en lo que respecta a la intención de voto. Este auge es posible porque pesca votantes del PP, según los mismos sondeos.

Fuentes de la organización informan de que el programa se cerró dos días antes de la cita y ha sufrido muchos cambios. De hecho, no lo han dado a conocer a los medios de comunicación.

'Comienza la reconquista', lema del evento

Vox, que adelantó esta cita, confirmó a principios de esta semana la presencia del mandatario de Argentina. Sin embargo, Milei decidió anular su viaje a España tras sufrir una derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y mientras su hermana, Karina Milei, al igual que él, están acusados de presunta corrupción. Sí está previsto que intervenga por vía telemática.

A la ausencia de Milei se han sumado las del primer ministro de Hungría y la líder de Agrupación Nacional, que son las dos caras más visibles de Patriotas, el grupo del Parlamento Europeo que posteriormente se conformó en partido y que lidera Santiago Abascal. Orban y Le Pen han sido los platos fuertes de actos políticos organizados por Vox en el pasado.

Al acto, que se celebra bajo el lema de 'Comienza la reconquista', sí acude el líder de la formación portuguesa Chega!, André Ventura. En los momentos previos al inicio, el público, que no llena el madrileño Palacio de Vistalegre, ha coreado "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Con el evento, Vox quiere darse un impulso de cara al comienzo del curso y lo ha concebido "en contra de agoreros, de ciertos medios y de otros partidos", siguiendo la estrategia de reivindicarse como "única alternativa al bipartidismo caduco".