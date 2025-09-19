Tras la segunda agresión sexual en apenas tres meses en la cárcel sevillana, una trabajadora rompe el silencio y carga contra Instituciones Penitenciarias

La prisión de Morón de la Frontera, en Sevilla, volvía a estar en el foco tras una nueva agresión sexual, la segunda en tres meses, contra una psicóloga del centro. Una funcionaria de prisiones, Lidia, ha hablado para ‘El tiempo justo’ y ha denunciado el desamparo que viven los trabajadores.

“El interno empezó a hablarle en tono sexual, le dijo que no había terminado en el vis a vis con su novia y la psicóloga se dio cuenta de que se estaba masturbando. Sintió pavor, porque hace solo dos meses otra compañera había sido agredida sexualmente y toqueteada”, relató.

Según Lidia, el preso no era un desconocido: “Venía de Córdoba, donde ya había protagonizado dos incidentes sexuales con funcionarias. ¿Qué esperaban? ¿A que consumara la violación para que se le aplicara una medida más dura?”.

La funcionaria critica que, pese a sus antecedentes, el interno fue trasladado a Morón y mantenía entrevistas a solas con personal técnico: “Por desgracia, están primero los derechos de los internos que la seguridad de los funcionarios. Si le hubieran clasificado en primer grado, esas charlas habrían sido con un cristal de por medio”.

“¿Qué tiene que pasar, que nos maten?”

La indignación de la plantilla crece tras una sucesión de episodios violentos en el centro: “En Morón ya llevamos diez agresiones sexuales. A una compañera la manosearon, a un funcionario lo estrangularon, a otro le partieron dos costillas, a otro la nariz… y lo peor es que después el director cataloga estos incidentes como leves. Entonces, ¿qué tiene que pasar, que nos maten?”.

Lidia denuncia que las estadísticas se maquillan para minimizar los casos y que las prioridades no son la seguridad ni la protección del personal: “Estamos solos. No nos protege el director, ni Madrid, ni el ministro del Interior. No tenemos medios materiales ni personales, ni formación. El ratio es de un funcionario para 100 internos. ¿Así cómo nos defendemos?”.

La funcionaria concluye con un mensaje demoledor: “Estamos vendidos. Es muy triste sufrir una agresión, pero lo es aún más ver cómo después nos cuestionan y nos dejan sin apoyo. No hay voluntad de protegernos”.