El truco de la mochila, el consejo de la DGT para evitar atropellos a la puerta del colegio

En la última década, casi 3.500 peatones murieron atropellados. Un estudio de la Fundación Línea Directa revela que uno de cada cinco fallecidos en accidentes de tráfico es un peatón. Y es que, aunque el 72% de los siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción, hay otros factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir un accidente.

Uno de esos riesgos es no respetar los semáforos. Se ven casos de viandantes que cruzan por la mitad de la calle fuera del paso de peatones y con el semáforo en verde para los vehículos. En otro ejemplo, los peatones sí cruzan por donde deben, pero el semáforo sigue en verde, lo que obliga al vehículo a detenerse y también al peatón para evitar ser arrollado.

Son escenas muy repetidas en las que los peatones hacen caso omiso a la señalización. Y no es solo esto. En muchas ocasiones los peatones cruzan sin mirar y sin hacer uso del paso de cebra, hechos que podrían acabar en accidente.

Cuatro de cada 10 fallecidos en ciudad son peatones

Aunque la tasa de letalidad de los atropellos es mayor en personas con más de 65 años, preocupan los peatones tecnológicos, los jóvenes de entre 18 y 25 años que van distraídos con el móvil o escuchando música.

Y es que estamos tan pendientes del teléfono móvil que no despegamos la vista de la pantalla ni para cruzar la calle. Un acto cotidiano que puede ser muy peligroso, aumentando el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Cuatro de cada 10 fallecidos en ciudad son peatones.

"Si una persona es atropellada a 50 kilómetros por hora, las posibilidades de sobrevivir realmente son solo de un 10%", explica Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa. Estos dispositivo reducen nuestra visión periférica y retrasa el tiempo de reacción, igual que ir escuchando música.

Estos peatones tecnológicos preocupan cada vez más porque van distraídos. Los accidentes más frecuentes son por cruzar en rojo, por un lugar indebido o también por una imprudencia del conductor. Para aumentar la seguridad hay soluciones imaginativas, como un paso de cebra pintado en 3 dimensiones en El Campillo, un pueblo de Huelva.

"Los coches frenan hasta el punto de que hay gente que lo hace porque no sabe si el paso es elevado o no", explica Juan Carlos Jiménez, alcalde de la localidad. También los hay iluminados, para avisar a los que por no despegarse de la tecnología ponen en riesgo su vida.