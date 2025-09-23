La colaboradora recuerda en el programa cómo surgieron sus exclusivas con la revista y confiesa que fue ella quien abrió la veda para las chicas de 'Gran Hermano'

El tremendo pique de Marta López y Alexia Rivas comparando su paso por ‘Supervivientes’: “Haces trampas”

Marta López ha vuelto a sorprender a la audiencia en ‘El tiempo justo’ con un repaso sincero y sin filtros a sus exclusivas en toples en la revista Interviú. Tras recordar algunos de los temas tratados en ‘El precio de una exclusiva’, emitido el pasado lunes en Telecinco, la colaboradora ha confesado cómo se gestaron aquellas icónicas portadas que marcaron un antes y un después en su carrera televisiva.

“Yo no sabía que Interviú me había sacado dos veces”, comenzó recordando Marta entre risas, antes de aclarar que lo que muchos pensaron que había sido un “robado en la playa” no era más que un posado pactado con la revista. “Lo dije enseguida, no pude mantener la mentira ni medio minuto”, admitió.

Abrió la veda para las chicas de 'Gran Hermano'

La exconcursante de 'Gran Hermano' explicó que, en aquel momento, su representante se oponía a que posara para la publicación, porque no lo consideraba “digno” para la imagen de las chicas del reality.

Sin embargo, Marta decidió arriesgarse: “Abrí la veda. Luego ya ibas a 'Gran Hermano' con el Interviú cerrado. Yo dije que quería hacerlo, porque si no, después me iban a pedir un 40% más, y entre lo que te quitaba Hacienda y el representante, se me quedaba en nada”.

De expulsada temprana a rostro imprescindible en Telecinco

Entre bromas en el plató, Marta también defendió con naturalidad aquellas fotos que marcaron su despegue mediático: “No hay nada malo en enseñar unos pechos, de verdad”.

Además, los Joaquín Prat destacó que, pese a ser la primera expulsada de ‘Gran Hermano 2’, Marta ha conseguido construir una de las trayectorias más sólidas y longevas en Telecinco: “La primera expulsada y la carrera más prolija, efectivamente”.