La estudiante de Bachillerato denuncia que ha sido rechazada en el centro por llevar el hiyab

Varias asociaciones acusaron al centro por impedir a las alumnas llevar hiyab

Eman Akram es una joven musulmana de 17 años que vive en Logroño. Estudia primero de Bachillerato en el IES Sagasta de la capital riojana y ha reunido más de 8.200 firmas para pedir a su instituto que le dejen ir a clase con velo islámico.

"Me llamo Eman, tengo 17 años, vivo en Logroño y llevo hiyab. Me han echado del instituto por llevarlo y me han amenazado con no dejarme entrar si me lo vuelvo a poner", denuncia en la petición, publicada en Change.org y consultada por este medio.

Tal y como explica la joven, "esto no responde a ninguna ley autonómica ni nacional" sino que es "una norma que el IES Sagasta se ha sacado de la manga de un día para otro y que es absolutamente discriminatoria".

Eman denuncia que en otros centros sí se permite a las estudiantes llevar hiyab

Eman lanzó la publicación el pasado 18 de septiembre y asegura que en otros centros de la ciudad no sucede y “se permite a las estudiantes llevar el hiyab sin restricciones, promoviendo un entorno que fomenta la diversidad y la tolerancia".

La estudiante denuncia que la decisión "atenta contra la Constitución española", y cita el artículo 16, en el que se reconoce la "libertad ideológica, religiosa y de culto" como un derecho fundamental.

"Para mí el hiyab no es solo una prenda de vestir, es una parte integral de mi identidad y un reflejo de mis creencias y mis valores. Que me prohíban llevarlo afecta no solo a mi educación, sino también a mi dignidad y libertad personal. ¿Por qué tengo que elegir entre mi fe y mi educación si no hago daño a nadie?", se pregunta.

"Mi sueño es estudiar derecho internacional y en mi propio instituto me están diciendo que, si quiero conseguirlo, debo renunciar a lo que soy"

Eman espera que la situación se resuelva pero asegura que, si no rectifican antes de finalizar la próxima semana, acudirá presencialmente a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para hacer entrega de sus firmas.

"Mi sueño es estudiar derecho internacional y en mi propio instituto me están diciendo que, si quiero conseguirlo, debo renunciar a lo que soy. Por favor, que ninguna chica más tenga que pasar por esto ni este curso ni los que vendrán", concluye.

Fue el Consejo Escolar de este centro el que propuso y comunicó a las familias el veto a la entrada al centro a alumnas con velo islámico o hiyab. Varias asociaciones cargaron entonces contra la decisión del centro, tratándose del único de Logroño en aplicar esta restricción.

Varias asociaciones acusaron al centro de impedir el velo

Asociaciones como la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes (ATIM), la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN), la Asociación de Mujeres Árabes en La Rioja (Arabella), la Asociación Faizan e Madina de Logroño y la Asociación Gulzare Madina de Logroño firmaron un comunicado contra la decisión el pasado 9 de septiembre.

En el texto recordaron que el velo islámico no es una prenda obligatoria, pero constituye "un elemento de identificación religiosa muy importante, sin el que algunas mujeres se sienten violentas". También han señalado que, hasta este martes, las alumnas que habían decidido incorporarlo a su indumentaria escolar en este instituto lo habían hecho con total libertad.

"El hiyab no tapa la cabeza, tan sólo el pelo y las orejas", han aclarado en el comunicado, y, "sea por esta razón o entendiendo que toda norma tiene sus excepciones cuando estas están justificadas, se ha permitido ejercer el derecho a la educación en este instituto portando el hiyab"

Para estas organizaciones, cubrir la cabeza por sufrir cáncer o por una operación de cabeza o por razones religiosas, como es el caso de las chicas musulmanas o de las monjas cristianas, suponen "razones de peso suficiente para justificar esas excepciones". Han lamentado que la Consejería de Educación de La Rioja no haya actuado ante esta situación, que se produce también en dos institutos de la ciudad de Calahorra, donde hay alumnas que se han trasladado a otra localidad para ejercer sus derechos.