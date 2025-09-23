La niña, de 12 años, permanecía en la unidad de cuidados intensivos y esta semana comenzará una larga rehabilitación

Tiroteo durante un evento en un club de campo de New Hampshire, EEUU: hay un muerto y varios heridos

Compartir







Sophia Forchas, una niña que tenía una bala en el cerebro tras el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis del pasado 27 de agosto se recupera junto a su familia. Un “milagro”, tal y como describen sus familiares, ya que dejará esta semana la sala de cuidados intensivos y comenzará una rehabilitación para pacientes internados.

Sophia, de 12 años, es estudiante de séptimo grado y recibió un disparo en la cabeza cuando un hombre armado abrió fuego durante una misa escolar en la Iglesia Católica de la Anunciación en la mañana del 27 de agosto.

Dos niños murieron en ese tiroteo y otros 15 fueron enviados a centros hospitalarios por múltiples heridas. El hospital en el que se encuentra Sophia emitió un comunicado a petición de la familia en el que se informa sobre su estado de salud.

"Los médicos nos advirtieron que estaba al borde de la muerte"

“Sus oraciones han sido muy valiosas. Que Sophia haya sobrevivido a este terrible ataque es un milagro. Su recuperación es verdaderamente milagrosa”, señala el centro. El comunicado afirma que "continúa progresando de forma constante, mostrando signos prometedores de recuperación neurológica". La joven tiene que hacer frente a ahora a un largo camino de rehabilitación.

PUEDE INTERESARTE Cuatro policías matan a un afroamericano al que arrestaron con una violencia desproporcionada en Minneapolis

La madre de Sophia es asistente médica en Hennepin Healthcare, en el centro de Minneaopolis y llegó al trabajo para ayudar después del tiroteo sin saber que su propia hija se encontraba entre los heridos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras el incidente, las posibilidades de supervivencia de Sophie parecían nulas. En un comunicado que difundió la familia el pasado 12 de septiembre, se indicaba que “los médicos nos advirtieron que estaba al borde de la muerte”, pero que mostraba signos de mejoría y podía respirar por sí sola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hermano de Sophia también estaba en el momento del tiroteo

La familia abrió una página en GoFundMe con el objetivo de recaudar dinero para cubrir gastos médicos en la recuperación de Sophia. Ya se han recaudado más de un millón de dólares.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El hermano de 9 años de Sophia también estaba en la iglesia en el momento del tiroteo. "Aunque salió ileso, el trauma de presenciar un suceso tan aterrador, y saber que su hermana resultó gravemente herida, es algo que ningún niño debería experimentar jamás", decía la página de GoFundMe de la familia.