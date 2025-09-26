Ada Colau, desde la flotilla a Gaza: "El envío del buque español es un éxito de la presión social"

Ada Colau habla con 'La mirada crítica' desde la flotilla que se dirige a Gaza

El buque Furor zarpa de Cartagena para apoyar a la Flotilla en su ruta hacia Gaza: el peligroso camino que le espera

El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor partió en la madrugada de este viernes desde el puerto de Cartagena para prestar apoyo a la Global Sumud Flotilla, que transporta ayuda humanitaria a Gaza tras los ataques sufridos por parte de sus integrantes el pasado martes. Su misión será exclusivamente de acompañamiento y, en caso necesario, de evacuación, sin participar en acciones de combate.

'La mirada crítica' habla en directo con Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y activista, que se encuentra dentro de la flotilla que se dirige a Gaza: "Ahora mismo estamos en el sur de Creta. Estábamos a punto de salir, pero hemos tenido algunos incidentes después de los ataques con drones, además de algunos problemas mecánicos que hemos tenido que resolver. El objetivo es salir hoy hacia Gaza. Si no nos pasan cosas extrañas como las tres noches de ataques con drones y sucesos de este tipo, creemos que en cuatro o cinco días podríamos estar ya en aguas cercanas a Gaza".

Ada Colau: "Nosotros vamos a ir a Gaza para abrir un corredor humanitario, no por capricho"

Sobre las declaraciones del Ministerio de Defensa israelí que asegura que no van a entrar, Colau responde: "Nosotros vamos a ir a Gaza para abrir un corredor humanitario, no por capricho. Un corredor humanitario es lo que obliga la ley internacional, una vez que la ONU ha decretado que lo que está haciendo Israel es un genocidio. Además, están muriendo miles de niños no solo por las bombas, sino también por el hambre provocado por Israel al cerrar las fronteras y mantener ese bloqueo. Ese es el sentido de nuestra misión humanitaria".

Respecto al buque enviado por el Gobierno español, añade: "Aunque todavía es insuficiente para detener el genocidio, valoramos positivamente que el Gobierno de España nos mande ayuda. Sobre todo, hay que celebrar que el envío del buque es un éxito de la presión social en España, pero también en Italia, lo que ha hecho que Italia también mande un barco para acompañarnos. Más que para protegernos individualmente, se trata de proteger la acción humanitaria".