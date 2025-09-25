Compartir







Tras el dardo lanzado por Mar Flores sobre la ausencia de su hijo, Carlo Costanzia, en la presentación de su libro, Alejandra Rubio tomaba la palabra en 'Vamos a ver'. La colaboradora dejaba claro que su chico tenía que trabajar, tal y como explicó la modelo en la rueda de prensa, pero también que no cree que hubiera asistido si hubiera podido porque tiene muy claro que no quiere posicionarse públicamente: "Carlo no va a ir a la presentación de un libro que es posicionarse".

Mar Flores apuntó que su hijo le apoya desde lejos, justificó su ausencia diciendo que estaba trabajando pero también dejó caer que a su presentación fue quien tenía que ir.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio reacciona a la entrevista de su suegro y desvela la petición que le ha hecho a su madre, Terelu Campos

"Ya ha dado una explicación, Carlo estaba trabajando y yo tampoco iba a ir yo de espontánea ¿No?", preguntaba Alejandra Rubio e insistía en que era cierto que su chico tenía trabajo. Además, se quejaba de que la prensa quiera dar a entender que la relación madre e hijo es mala cuando hay periodistas que le han dicho que hay imágenes en las que se les ve de un modo natural.

El motivo por el que Carlo Costanzia no asistió a la presentación de su madre

Sin embargo, la hija de Terelu Campos también se mostraba sincera cuando le preguntaban si Carlo hubiera ido en el caso de que el trabajo se lo hubiera permitido: "Seguramente no, porque es un posicionamiento público y él no se va a posicionar".

Entonces, muchas voces se alzaban en su contra dado que Carlo sí posó ante los medios con su padre en el cumpleaños de Terelu Campos, una crítica que Alejandra no entendía: "Que Carlo pose en un cumpleaños no es un posicionamiento".

Para Patricia Pardo, es "evidente" que este gesto también supone un posicionamiento pero Alejandra insistía: "Yo he dado mi opinión, era el cumpleaños de mi madre, estaba invitado mi suegro, posamos juntos, si hubiera estado Mar, hubiéramos posado con ella. Otra cosa es la presentación de un libro donde Carlo no se quiere meter y me parece bien".