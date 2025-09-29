José Ángel tenía 37 años y dos hijos

La familia de José Ángel sostiene que su muerte no fue porque se metiera en una reyerta

Compartir







'Vamos a ver' ha tenido acceso a la imagen en la que José Ángel recibe un fuerte golpe en la cabeza en las fiestas de Reíllo, Cuenca, que finalmente acaba con su vida tras permanecer ingresado en la UCI durante una semana.

La víctima, un joven de 37 años y padre de dos niños, se vio sorprendido por una de las peleas que comenzaron sobre las cuatro de la madrugada y acabó herido en el suelo.

Ahora sale a la luz este vídeo en el que se ve que recibe un fuerte puñetazo, cayó al suelo y no tuvo oportunidad de defenderse. Los que le conocen aseguran que nunca se había metido en peleas. Su familia trata ahora de demostrar que fue un homicidio. Mientras, su agresor sigue en libertad con medidas cautelares.

Este programa ha podido entrevistar a la familia de José Ángel, que totalmente destrozada ha pedido en directo que se haga justicia: "Que la justicia actúe ya. No es un caso normal, a mi hermano le han arrebatado la vida. No tenía nada que ver en esa pelea y solo fue a ayudar, pero este individuo se ensañó con él y nos ha destrozado la vida a todos", ha dicho entre lágrimas su hermana.

Pareja de José Ángel: "Esto no es un homicidio y queda claro en este vídeo"

"Acababa de ser padre, era deportista... Le tocó a él, pero le podía haber tocado a otro. Esto no es un homicidio y queda claro en este vídeo", ha denunciado la pareja del joven asesinado.