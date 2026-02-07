El presidente indicó que, en Rivne, un bloque de apartamentos fue dañado por el ataque ruso

Al menos un muerto y cuatro heridos tras un ataque masivo de Rusia en Kiev, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ruso contra Ucrania de la noche del viernes a este sábado en el que las fuerzas de Rusia emplearon, según el jefe de Estado del país invadido, "más de 400 drones y unos 40 misiles" dirigidos principalmente contra el sector eléctrico. "Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos se usaron en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución", lamentó Zelenski en su cuenta de Telegram y en medio de las conversaciones para poner fin a la guerra.

"En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso", agregó el presidente ucraniano.

Hubo "daños" en varias regiones ucranianas

Zelenski reconoció "daños" en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia.

El presidente indicó que en Rivne, un bloque de apartamentos fue dañado por el ataque ruso, mientras que en la región de Vínnitsia, en el centro del país y fronteriza con Moldavia, concretamente en la ciudad de Ladizhin, drones rusos impactaron en un edificio administrativo.

"También hubo ataques en las regiones de Kiev y de Járkov", precisó Zelenski, que indicó que Ucrania aún tenía activa sus defensas aéreas. "Todos los días Rusia podría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques. Es importante que todo el que apoya la negociación trilateral responda a esto", afirmó el presidente ucraniano, en una alusión a los recientes esfuerzos negociadores a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Zelenski pide más apoyo militar a sus socios internacionales

"Moscú tiene que ser desprovista de poder presionar a Ucrania con meteorología fría", abundó Zelenski, al aludir que los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, se producen en un momento en el que el frío marca la vida diaria de los ciudadanos del país invadido.

Para este sábado hay una temperatura mínima en Ucrania de hasta menos seis grados bajo cero en algunas ciudades. Ante la persistencia de este tipo de ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética ucraniana, Zelenski pidió más apoyo militar a sus socios internacionales. "Necesitamos misiles para los Patriot, NASAMS y otros sistemas", dijo, antes de agradecer a los socios de Kiev que entienden la situación del país y lo apoyan.

Se activaron sistemas de defensa antiaéreos en Polonia

El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia (RSZ) informó de que durante el ataque de Rusia contra Ucrania en la noche del viernes a este sábado se activaron sistemas de defensa antiaéreos, apoyados con aviones de la OTAN presentes en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

"Informamos de que no se han observado violaciones del espacio aéreo de la República de Polonia", señaló en su cuenta de X el RSZ, que indicó que operativos de la aviación militar realizaron maniobras en el cielo polaco "relacionadas con los ataques de la Federación Rusa contra Ucrania".

Terminadas esas labores de vigilancia, "los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar activados han vuelto a su actividad operativa habitual", agregó el mensaje castrense polaco.

Rusia derriba 82 drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 82 drones ucranianos, más de la mitad de ellos en la región de Volgogrado, a unos 500 kilómetros del frente. "Durante la pasada noche, entre las 23:00 (hora Moscú) del 6 de febrero y las 07:00 del 7 de febrero, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 82 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más de la mitad (45) fueron abatidos en la región rusa de Volgogrado, a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. Las autoridades locales no se pronunciaron públicamente al respecto. Ocho fueron derribados en Briansk, seis en Rostov, otros seis en Sarátov, cuatro en Oriol, cuatro más en Tver y tres en Kursk.

También fue interceptado un dron en cada una de las siguientes regiones: Astraján, Bélgorod, Vorónezh, Kaluga, Lípetsk y Smolensk. Ayer, Defensa comunicó haber abatido 38 drones ucranianos, mientras que Ucrania denunció que Rusia lanzó contra el país más de 328 apartados aéreos no tripulados.

NPC Ukrenergo denuncia un ataque ruso

La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.

Los ataques rusos han alcanzado dos de los pilares del sistema ucraniano: las centrales térmicas de Burshtyn, en la región de Ivano-Frankivsk, y de Dobrotvir en la región de Leópolis, ha informado posteriormente el ministro de Energía, Denis Shmihal.

Las subestaciones y líneas de 750 kV y 330 kV, atacadas por Rusia

Las subestaciones y líneas de 750 kV y 330 kV, que constituyen la base de la red eléctrica de Ucrania, también fueron atacadas. Dada la situación, Ukrenergo ha activado una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.

Las fuerzas rusas continúan atacando posiciones ucranianas todavía y los trabajos para restablecer el suministro comenzarán cuando "la situación de seguridad lo permita", de nuevo según la compañía ucraniana.

Asimismo, han advertido a la población que la información publicada con anterioridad sobre cortes eléctricos ya no está vigente debido a esta interrupción de emergencia. "Siga las noticias en las páginas oficiales de las autoridades energéticas regionales de su región", concluye el mensaje.