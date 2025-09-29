Los vecinos de Paiporta muy pendientes del barranco del Poyo tras el aviso rojo por lluvias

Marisa vuelve al olivo de Paiporta que les salvó la vida a ella y a su hijo Luis: "Evitamos una muerte segura"

Once meses después de la tragedia de la DANA, la AEMET ha emitido un aviso rojo por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia para la tarde-noche del domingo y el lunes. Los vecinos de Paiporta siguen en vilo desde ayer, observando con temor el barranco del Poyo, la zona cero de la riada.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado hasta la zona para hablar con los vecinos y conocer cómo se encuentran casi un año después de la tragedia y tras la noche de tormenta. María José, vecina de Paiporta, explica cómo vivió la noche anterior: "Esta noche no ha sido muy agradable por los truenos. Empezamos a preocuparnos desde el mediodía, cuando enviaron la alerta. Solo con escuchar el sonido de la alerta ya nos entraron los nervios. Al final, esta noche no ocurrió nada, pero se prevé que a lo largo del día la situación empeore."

Once meses después, la entrada de su edificio sigue arrasada. María José comenta por qué aún no se ha reparado: "Nos dieron muy poco dinero, tuvimos que recurrir y al final nos dieron más, pero todo lleva su tiempo. Estamos esperando para arreglar el ascensor, que está bastante dañado. Nuestra intención era arreglar primero el ascensor y luego el resto, pero a día de hoy seguimos sin ascensor."

Sobre el ascensor añade: "Todavía no está arreglado porque no han venido a instalarlo. Hace tres semanas montaron la cabina, pero quedó pendiente que vinieran los operarios de la empresa, y seguimos esperando. Lo estamos pagando, tenemos el material, pero no hay nadie que venga a instalarlo. Esto es lo peor para nosotros. Somos 15 vecinos y se hace muy pesado. Hay personas que no pueden salir a la calle."