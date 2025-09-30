Carlos, víctima de inquiokupación: "Vivo en un contenedor por su culpa y me debe 15.000 euros"

Carlos se ha visto obligado a vender su casa y vivir en un contenedor por culpa de su inquiokupa

Un contenedor de obra transformado en refugio, 14 metros cuadrados en los que vive Carlos a pesar de tener un piso en propiedad al que no puede regresar ni vender, ya que en su interior vive un inquiokupa que, a su vez, subarrienda habitaciones, entre ellas a una persona declarada vulnerable. Entre mensualidades y gastos le debe más de 15.000 euros, además de tener que hacer frente a todos los desperfectos de la casa. Pero no se queda ahí: le exigen dinero para marcharse y así poder recuperar su vivienda.

'La mirada crítica' habla en directo con Carlos, víctima de inquiokupación, que explica la situación en la que está viviendo: "Se está lucrando mientras yo tengo que pagar todos los suministros de agua y luz, porque nunca puso los suministros a su nombre. Me toca a mí seguir pagando porque, si no, el delincuente soy yo. Al que le alquilé la casa ya no vive ahí, simplemente tiene mi casa como si fuera su negocio".

Carlos, víctima de inquiokupación: "Intentaré reclamar la deuda judicialmente, aunque sé que no me la va a pagar"

También detalla lo que le debe económicamente: "Vivo en un contenedor por culpa de mi inquiokupa y me debe 15.000 euros. Estos dos últimos meses ni lo he sumado, lo he puesto de recordatorio y, cuando termine todo, ya lo sumaré e intentaré reclamar la deuda judicialmente, aunque sé que no me la va a pagar".

Además, el programa ha podido hablar con el inquiokupa, cuya versión es completamente opuesta a la de Carlos. Afirma que vive solo y que, de manera puntual, se queda alguien con él. Sobre la deuda, reconoce que sí le debe dinero, pero asegura que es algo que ya tiene hablado con Carlos y que este se lo ha perdonado: "La casa está como me la entregó, le debo algo de dinero, pero él sabe por qué y me lo ha perdonado por una operación de cerebro que tuve".