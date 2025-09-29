El motivo por el que los votantes del PP se están cambiando a Vox

'La mirada crítica' habla con Víctor Lapuente, politólogo sobre la fuga de votantes del PP hacia Vox

La cúpula del PP, reunida en Murcia, trabaja en su hoja de ruta sobre asuntos como la inmigración, la vivienda o la agricultura

Compartir







El Partido Popular ha reunido a su cúpula en Murcia para trabajar en su hoja de ruta sobre asuntos clave como la inmigración o la vivienda. Su discurso sobre inmigración se ha endurecido notablemente, lo que ha generado críticas tanto desde la izquierda como desde la extrema derecha.

'La Mirada Crítica' ha hablado en directo con Víctor Lapuente, politólogo, sobre la fuga de votantes del PP hacia Vox. Explica el endurecimiento del discurso migratorio: "Casi todos los estudios muestran que es muy tentador para los partidos conservadores ofrecer una versión diluida de las propuestas antiinmigración de la ultraderecha, que es lo que estamos viendo ahora. Pero con eso lo que haces es colocar una identidad nacional excluyente en el centro del debate político. Esa opinión puede ser compartida por la mitad de la ciudadanía europea".

Víctor Lapuente: "Al intentar recuperar a los votantes de la extrema derecha, pierde a los del centro"

También analiza la pérdida de votantes que sufre el PP: "El PP está bajando en las encuestas, por lo que intenta reforzar sus propuestas. Está disputando un millón de votos con Vox. Al principio de la legislatura era Vox quien perdía votantes hacia el PP, pero ahora se ha invertido. Además, el PP también está perdiendo votos hacia el centro, que se están yendo al PSOE. Al intentar recuperar a los votantes de la extrema derecha, pierde a los del centro".

Sobre si el endurecimiento del discurso puede recuperar votantes de Vox, Lapuente señala: "Es difícil. Cuando oí la propuesta, pensé en mi guía para saber si una medida tiene sentido: si te critican desde la izquierda y desde la derecha, probablemente estás en un punto intermedio. El PP está siguiendo la línea de las derechas europeas que han sobrevivido al empuje de los partidos extremistas, intentando implantar modelos como el de Canadá o Australia".