El demoledor testimonio de un vecino de Picaña tras revivir el miedo de la DANA: “Mi nieto…”

Miguel, vecino de Picaña, casi un año después de la DANA: “Cogí a mi hija, a mis nietos y nos fuimos”

Vecinos de Tarragona y Valencia reviven el fantasma de la DANA: “Daba mucho miedo”

Compartir







Joaquín Prat daba paso en ‘El tiempo justo’ en directo al reportero desplazado hasta Picaña, Valencia, uno de los municipios más golpeados por la DANA del pasado 29 de octubre.

Allí, el miedo ha vuelto a instalarse entre los vecinos tras el desplome de un talud que estaba en obras para evitar precisamente lo que sucedió ayer: que la tierra cediera por las lluvias torrenciales.

El recuerdo que no cicatriza

“Yo cuando vi la alerta en el móvil… me entró hasta frío”, confesaba Miguel, vecino de la zona, con la voz quebrada. Casi un año después, asegura que las imágenes de aquel día regresaron de golpe:

“Cogí a mi hija, y a mis nietos y le dije: vente para acá, que nos vamos a Montserrat. Hemos estado allí un día hasta que esto parecía más tranquilo”.

El miedo también cala en los niños

El testimonio de Miguel refleja la angustia de todo un pueblo. Su nieto, de solo 6 años, subió sus peluches a la litera de arriba “por si venía el agua”. “Papá, que mis peluches no se los lleve”, contaba el abuelo. Una escena que resume la huella que aquella tragedia ha dejado, incluso en los más pequeños.

Mientras tanto, la incertidumbre planea sobre las viviendas situadas junto al arroyo del Poyo, ya dañadas en la DANA del año pasado y ahora todavía más en riesgo tras el corrimiento de tierras.

El Ayuntamiento ha acordonado la zona y advierte de que la viabilidad de las casas es cada vez más dudosa. “No puedo más, no puedo más”, repetía Miguel, roto al recordar lo vivido.