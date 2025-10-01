 Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, responde a las críticas de Yolanda Díaz: "Soy un machista"

Compartir







Entre Antonio Garamendi y Yolanda Díaz todo eran buenas palabras, halagos y buenas intenciones. Pero pronto ese camino llano pasó de los parabienes por acuerdos como la subida del salario mínimo, los ERTE o la reforma laboral, a las piedras y la confrontación. Desde entonces, su relación ha ido poco a poco marchitándose, eligiendo caminos separados.

Primero fue la subida del salario mínimo interprofesional, que en los dos últimos años se ha aprobado sin el acuerdo de la patronal. Después, la reducción de la jornada laboral, luego el registro horario, y ahora Yolanda vuelve a la carga con la indemnización, citando a los agentes sociales para este mes de octubre. A pesar de todo, ambos dicen estar abiertos al diálogo.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien ha respondido a las críticas de Yolanda Díaz, que aseguró que él nunca había trabajado una hora extra ni sabía lo que era trabajar 40 horas: "Y soy un machista y muchas más cosas. Yo creo que hay algo que, para empezar, no puede ser, cuando se defienden ciertas posiciones, se recurre al manual de algún régimen previo a la caída del Muro de Berlín, donde si alguien no está conforme contigo, se le intenta descalificar personalmente. Yo no voy a entrar en eso, pero no estoy acostumbrado a ataques personales directos contra mí y contra otra gente. Creo que no tienen sentido, son falsos y así no se gana nada."

Antonio Garamendi, sobre la reducción de la jornada y el control horario: "Son temas que hay que hablar con los sindicatos"

Además, explica una situación que le preocupa: "Hay algo que a mí me preocupa. Hay una cosa que se llama Parlamento, que decide algo como representación del pueblo español. Cuando el Parlamento decide algo que me gusta, es una maravilla. Pero cuando decide algo que no me gusta, por la tarde digo ‘tiro para adelante’ y me invento normas. Eso es lo que va a pasar ahora con el control horario. Esto es un poco lo que estamos viendo."

Por último, habla sobre las medidas propuestas por Yolanda Díaz: "El tema de la jornada... nadie dice que no se bajen las horas. De hecho, en España estamos en 38 horas y media, no en 40. Lo que decimos es que hay que hacerlo sector por sector, espacio por espacio. Hay sectores que, a lo mejor, necesitan una semana de más trabajo y luego una semana libre. Son temas que hay que hablar con los sindicatos."