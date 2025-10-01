Ana Rosa Quintana, sobre los presupuestos: "Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez"

'El Programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre la asesora de Begoña Gómez: "Su labor fue una cadena de favores"

Ana Rosa Quintana ha empezado el programa de este miércoles 1 de octubre con su habitual editorial. En esta ocasión, la presentadora ha hablado sobre los Presupuestos generales del Estado que por tercer año consecutivo no son presentados en el plazo previsto en el artículo 134 de la Constitución y no son apoyados por los socios de Gobierno, la guerra de Gaza y sobre los informes del caso de Begoña.

"Buenos días. Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez. El presidente dijo en 2018: "Un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna. O presupuestos o elecciones". El Sánchez de 2025 se puede mirar hoy en el espejo y reconocerse en el Sánchez del pasado cuando su socio de Sumar, Jorge Pueyo dice: "Si el presidente no es capaz de traer Presupuestos, debe convocar elecciones. Aguantar por aguantar ya no sirve de nada. No hemos venido a perder el tiempo". Pueyo parecía el Sánchez de 2018, con una diferencia. La Chunta, integrada en Sumar, es socio del Gobierno. Los presupuestos no los apoya ni Junts, ni ERC, ni Podemos, que eran los socios de una legislatura muerta. Ahora, el presidente tampoco tiene el apoyo de sus propios socios de Gobierno", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "La legislatura Frankestein se ha convertido en un muerto viviente al que se le saltan las costuras por los presupuestos y por la guerra de Gaza. Todo el mundo apoya el plan de paz, incluso los países árabes, con Egipto y Qatar a la cabeza, que presionan a Hamas para que acepte la propuesta. Todos apoyan el plan de paz, menos en España, donde la cuarta parte del parte del Gobierno dice que es una farsa y un engaño. Otra costura en el Ejecutivo. ¿Qué pasará hoy si los terroristas de Hamás, que empezaron esta guerra, aceptan el plan de paz pero Sumar no lo acepta? En lo que sí se ponen de acuerdo es en defender a Begoña Gómez. Insisten en la teoría de la conspiración".

"Los dos informes que acorralan a la mujer de Sánchez no los ha elaborado el juez, sino dos organismos del Estado. El mantra es el mismo que siguieron con anteriores casos. "Cerdán es inocente. Begoña es inocente". Y ahora, la ministra portavoz pasa a la siguiente pantalla señalando que el presidente es inocente porque no aparece en los informes. Y como si fuera una contertulia del corazón, la ministra añade que "la verdad pondrá las cosas en su sitio". Desde Moncloa aseguran que 121 mails no son nada. Tres años sin presupuestos no son nada. 31 leyes paralizadas no son nada. Y 5 imputados cercanos al presidente no son nada. Este mes se cumplen 8 años desde que Puigdemont se metió en el maletero para gobernar desde Waterloo. 8 años no son nada para una república catalana que duró 8 segundos. A la resistencia de Sánchez se le funden los plomos. Presidente, "aguantar por aguantar ya no sirve de nada. No hemos venido a perder el tiempo". No lo digo yo, lo dicen sus socios", ha sentenciado.