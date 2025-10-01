La jueza insta a que presenten un escrito de conclusiones provisionales concretando los delitos que imputan al único investigado

ValladolidLa jueza de Instrucción 5 de Valladolid encargada del caso de Esther López, la joven hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo, ha dado un plazo de 10 días hábiles, que comenzaron el pasado viernes, para que las acusaciones soliciten la apertura de juicio y presenten sus escritos.

La jueza insta a que presenten un escrito de conclusiones provisionales concretando los delitos que imputan al único encausado, Óscar S.M., y la pena que piden por cada uno de ellos, como adelanta El Español.

Se espera que a mediados de octubre se conozcan cuáles son las peticiones para Óscar en un caso que se alarga más de tres años.

Óscar S.M. como único investigado

En el auto del pasado 9 de enero por el que la jueza decidió mantener a Óscar S.M. como único investigado, consideraba que existen indicios de que tras estar en el bar de la localidad el 13 de enero de 2022, la víctima se fue con Óscar S.M. y con otro hombre a la zona de las bodegas para después, en el coche del único investigado, dirigirse al domicilio de ‘Carolo’ al lado del local ‘La Maña’ de Traspinedo, donde este se baja.

Óscar y Esther se dirigieron a una vivienda de la localidad, propiedad de la familia del investigado y que este utilizaba habitualmente.

Tras estar juntos en ella, Esther se fue andando, saliendo Óscar tras ella en su vehículo, un Volkswagen T-ROC con el que la atropelló muy cerca de ese inmueble, causándole serias lesiones, pero no la muerte.

El auto recoge que Óscar, siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, lejos de prestar ayuda o solicitar ayuda que otros pudieran prestar, esperó entre una y tres horas hasta que comprobó que la mujer estaba ya muerta.

Después ocultó el cadáver y finalmente lo metió en el maletero de su vehículo y lo tiró horas después en el lugar donde fue hallado sin dar noticia directa o indirecta de donde se encontraba.

Óscar S.M., permanece en libertad con medidas cautelares

El único investigado en el caso de Esther López, Óscar S.M., permanece en libertad con medidas cautelares, que consisten en la obligación de comparecer ante la autoridad correspondiente de forma periódica, tiene retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional.

Entre las diligencias practicadas, la autopsia consideró que la muerte de la joven pudo ser causada por un atropello a velocidad media-baja, además de revelar que la causa inmediata del fallecimiento fue un 'shock' multifactorial.