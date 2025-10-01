La peor tromba de agua en 75 años deja inundaciones de bajos, carreteras cortadas y varios heridos en la isla

Carlos Franganillo, sobre los últimos coletazos de la borrasca Gabrielle: "En Ibiza y Formentera han tenido que cortar calles y realizar desalojos por las lluvias"

El temporal en Ibiza ha sido tan fuerte que la UME ha desembarcado esta noche con 150 efectivos. Las lluvias torrenciales han dejado 200 litros por metro cuadrado en solo dos horas y cinco personas han resultado heridas. No llovía tanto en la isla desde 1952.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha puesto a trabajar de inmediato en Ibiza. Ya de noche ha estado haciendo labores de limpieza cerca del aeropuerto y achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares.

La UME actúa en Ibiza, azotada por el temporal de lluvia y tormentas, con los efectivos que permanecen de manera permanente en la isla y se ha reforzado el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos, según Europa Press.

La UME llega desde Valencia

Este martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero y llegaron por la tarde a Ibiza. El resto, 140 efectivos, han llegado durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos. En solo dos horas este martes cayeron en Ibiza 200 litros por metro cuadrado. Ha sido como llenar una bañera en cada metro de calle. No llovía tanto en la isla desde 1952.