Inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid, sobre sus caseros: "Sé que tiene cáncer y me la pela"

Unos propietarios asfixiados por una ilustre inquiokupa que ni paga ni se va de un piso de 90 m² en pleno centro de Torrelodones, Madrid. Lo sorprendente es que la inquilina es hija de dos actores muy conocidos, estuvo casada con un jugador del Real Madrid y tiene tres nóminas. Ya desde el primer mes intentó pagar menos: en vez de 1.050 euros quería pagar 1.000.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con ella. Al principio no quería declarar y negó toda responsabilidad, culpando a sus caseros: "A mí me importa un carajo esa familia, es todo mentira. Yo alquilé esta casa y estos señores no se han ocupado de tener la casa en condiciones para nada, mi casa es una mierda. Os puedo decir que cuando vas al baño a hacer pis, ellos me dicen que meta la fregona en el váter para que el agua corra. Ellos son un desastre y os puedo contar tantas cosas de ellos pero no voy a contar nada".

Inquiokupa: "No me importa cuantos años les debo porque me voy a marchar del piso"

Además, asegura que se marchará del piso: "No me importa cuantos años les debo porque me voy a marchar del piso, hasta ahora no me he podido marchar del piso, ahora sí me voy a ir". Al preguntarle si le importa que su casera esté enferma, responde sin dudar: "Sé que tiene cáncer y me la pela".

En el programa de ayer estuvo José, casero de la mujer, que contó el infierno que están viviendo: "Nos dice que no nos paga porque está mal el piso y que se va a ir, pero así lleva años y ni se va ni nos paga. Yo soy un currito y estamos asfixiados por querer alquilar un piso que encima lo tenemos muy barato para estar en esta zona".

La periodista Marisa Martín Blázquez también sufre el mismo problema desde hace dos años en la misma zona."A día de hoy yo sigo pagando los impuestos del domicilio, la comunidad de propietarios y todo. No solo no percibo el alquiler, además me está costando dinero este alquiler y me encuentro en un limbo legal porque el Juzgado número 5 de Collado Villalba todavía no me ha admitido a trámite esta demanda de desahucio"