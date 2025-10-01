La periodista Marisa Martín Blázquez, víctima de la inquiokupación: "Lleva dos años sin cobrar el alquiler"

Los propietarios del piso aseguran que les debe 32.000 euros

Compartir







Una vida de fama, lujo y dinero. De protagonizar portadas de revista, a inquiokupa. Eso sí, una okupa con pedigrí, hija de dos conocidos actores de nuestro país y exmujer de un importante futbolista del Real Madrid.

Ahora, sus caseros denuncian que les debe 32.000 euros. Hace tres años, José y su mujer le alquilan su casa de Torrelodones, en Madrid. Lo hacen, según ellos, siguiendo las recomendaciones de la inmobiliaria donde anunciaban el piso.

El piso, de 90 m2, en una urbanización piscina, garaje y trastero. Un alquiler de 1.050 euros al mes que pronto dejó de pagar. En total, 32.000 euros de deudas que tiene a estos inquilinos asfixiados. Mientras ella sigue con su ostentosa vida, ellos ya no saben cómo hacer frente a lo elevados gastos que les genera esta mujer.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con estas víctimas de la inquiokupación, que nos han contado el infierno que están pasando: "Mi mujer está de baja porque tiene cáncer, cobrando una miseria por ser autónoma y nos hace muchísima falta el dinero. Hoy se ha presentado en el restaurante de unos familiares y encima ha comenzado a increparnos", ha denunciado.

"Nos dice que no nos paga porque está mal el piso y que se va a ir, pero así lleva años y ni se va ni nos paga. Yo soy un currito y estamos asfixiados por querer alquilar un piso que encima lo tenemos muy barato para estar en esta zona", ha continuado contándonos en directo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

José, víctima de esta inquiokupa: "No nos ayuda nadie"

El propietario ha continuado explicándonos: "Nosotros teníamos mucho miedo de alquilar el piso y al señor de la inmobiliaria le dijimos que queríamos alguien que respondiera bien. Nos dijo que era una joya, hija de actor famosos, exmujer de un conocido futbolista del Real Madrid y con tres nóminas. Engañó al de la inmobiliaria y nos engañó a todos".

José ha denunciado la situación de vulnerabilidad en la que se ven los propietarios estafados: "No nos ayuda nadie, solamente la alcaldesa de Torrelodones. Van a terminar pagando porque esto no es serio ni pasa en otro país".