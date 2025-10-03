'El Programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre los Presupuestos Generales del Estado: "Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez"

Ana Rosa Quintana ha comenzado este viernes 3 de octubre con su editorial. En esta ocasión, la presentadora ha centrado su análisis en las últimas contradicciones del presidente Pedro Sánchez, la división dentro de la izquierda a raíz de la crisis de la flotilla y la presión judicial que rodea a su entorno más cercano, con el caso de Begoña Gómez en primer plano.

"Buenos días. Del creador de "son las cinco y no he comido", llega "esta madrugada no he dormido". Primero le quitó el sueño gobernar con Podemos y ahora la flotilla. Últimamente nos preocupan las necesidades fisiológicas del presidente. Solo le queda decir esa frase de madre: "Es la primera vez que me siento en todo el día". También nos preocupa que tampoco se pueda echar la siesta porque miles de jóvenes salen por toda España a clamar contra Netanyahu y contra él mismo. Después de defender ante organismos internacionales que es el dirigente mundial que más ha hecho por Palestina, pasa de ser Nelson Mandela a una mala copia de sí mismo. Se ha hecho un lío buscando el lado correcto de la historia y se queda en tierra de nadie", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa: "El juez Peinado ha escrito en un auto una palabra que va a quitar más el sueño al presidente: 'Vínculo'"

"Su vicepresidenta le adelanta por la izquierda manifestándose contra él por mandar un buque militar que desde la flotilla han visto como un puntito en el horizonte. Y a Yolanda Díaz la adelanta más a la izquierda Podemos para arrebatarle la bandera Palestina, acusando al Ejecutivo de permitir el secuestro de 65 españoles, entre ellos Ada Colau, que declaró al Ejército "non grato" cuando echó a los militares de un evento en Barcelona en 2019. Los tripulantes estarán en breve en casa y Sánchez se queda sin la pancarta que hacía de cortina", ha continuado.

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "No tenemos presupuestos, aunque eso no le quita el sueño y hay unas negociaciones fantasma de las que no se han enterado sus socios. España es el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea y luchamos contra la violencia de género con pulseras que no funcionan, aunque el Gobierno dice que sí funcionan, y la ministra de Igualdad investiga por qué no funcionan. El juez Peinado ha escrito en un auto una palabra que va a quitar más el sueño al presidente: "Vínculo". El magistrado fija el origen de los delitos de su mujer en ese vínculo. Desde el Gobierno dicen que Begoña Gómez no estaría imputada si no fuese la mujer de Sánchez, y el juez así lo confirma. Será juzgada por un jurado por cinco delitos. Todos los caminos confluyen en el adjetivo posesivo de la tercera persona: SU. Su mujer, su hermano, su fiscal, su mano derecha, su otra mano derecha. Si el presidente no puede dormir, siempre puede volver a cambiar el colchón de Moncloa".