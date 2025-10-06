Juan Lobato, sobre el correo de González Amador: "Pregunte tres veces de dónde venía"

Juan Lobato ha sido citado como testigo en el juicio del fiscal general del Estado para saber si hubo intervención de Moncloa en la filtración de información privada sobre la pareja de Díaz Ayuso

Juan Lobato anuncia que dimite como secretario general del PSOE-M

Juan Lobato, en plena Asamblea, mostró el correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, dirigido a la Fiscalía, en el que se reconocían delitos fiscales. A partir de ese momento, el foco de la polémica se centró en el origen de la filtración, lo que generó una fuerte presión sobre el socialista, que finalmente presentó su dimisión como líder del PSOE en Madrid.

Ahora, el Tribunal Supremo considera que su testimonio es clave en el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha citado a Lobato como testigo para esclarecer si hubo intervención de Moncloa o de algún cargo del Gobierno en la filtración de información privada sobre la pareja de Díaz Ayuso.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Juan Lobato, quien ha explicado su declaración como testigo: "Lo que yo puedo aportar está todo por escrito. Es la acreditación que hice de que existen dos documentos distintos: uno que se me envía y otro que yo utilizo, que es el que se publica en los medios. Eso es lo que pedí que se acreditara ante notario."

Lobato: " Es una vergüenza para el PSOE que haya casos de corrupción"

Sobre el motivo por el que usó el documento publicado en medios y no el que recibió directamente, añade: "Tener acreditado el origen es mucho más lógico. Cuando recibí ese mensaje, pregunté hasta en tres ocasiones de dónde venía, porque según su procedencia tiene una legitimidad de uso y unas consecuencias jurídicas distintas. Me lo envió una colaboradora que en ese momento trabajaba en Moncloa."

Respecto a la situación actual del PSOE tras los informes de la UCO sobre presunta corrupción, Lobato fue contundente: "Todo es blanco o negro para un dirigente político, y eso no puede ser. Hace falta autocrítica. Es una vergüenza para el PSOE que haya casos de corrupción. Cualquier militante que paga su cuota y ve a dónde va su dinero, siente vergüenza."

Por último, quiso recordar a Guillermo Fernández Vara: "Era un referente de la buena política, de la honestidad. Se le cae a uno el mundo a los pies cuando ve este tipo de cosas y hace comparaciones con alguien como él, un gigante de la buena política."