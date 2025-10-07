El asesino en serie Antonio Gali Balaguer se ha mudado a la pequeña aldea de Ourense de San Pedro, donde sus vecinos están aterrorizados

El crimen real en el que se inspiró 'As bestas', la película favorita para los Premios Goya 2023

Compartir







En la aldea gallega de San Pedro, en Ourense, hay muchos vecinos que ya no se atreven a salir de casa porque allí se ha mudado después de pasar 19 años de cárcel el asesino en serie Antonio Gali Balaguer, condenado por cometer tres asesinatos.

El pasado mes de febrero terminó de cumplir su condena a los 74 años. A pesar de ser valenciano, ha decidido irse a vivir a esta pequeña aldea de Ourense, donde se ha levantado una tremenda alarma social.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con él y nos ha asegurado que ya no es peligroso y que hasta tiene problemas para poder andar, acusando a los medios de comunicación de haberle hecho "mucho daño".

Exclusiva | El asesino en serie Antonio Gali Balaguer: "Con la prensa no hablo porque me hicieron mucho daño.

"Con la prensa no hablo porque me hicieron mucho daño. Ahora lo que quiero es vivir tranquilo. Mi pasado lo han sabido ustedes, por la prensa", nos dice desde su ventana. Cuando le preguntamos si es peligroso, este expresidiario nos responde: "Mire, las muletas".

En 1982, Antonio Gali Balaguer mató de 17 hachazos en la cabeza al marido de su amante en La Zaida (Zaragoza). Solo dos años después, sin que todavía se descubriera su primer asesinato, allá por el mes de agosto de 1984, mató a una amiga de su hija, de once años, en plenas fiestas de La Cartuja. Le ahogó en la bañera una vez que se negó a callar cómo había abusado sexualmente de ella. Pero solo cumplió un tercio de los 60 años de prisión a los que le condenó la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Quedó en libertad, pero volvió a ingresar en la cárcel por tráfico de drogas y solo 20 días después de su puesta en libertad volvió a matar. La madrugada del 21 de noviembre de 2005 asfixió a una prostituta y la dejó tirada en la cuneta de una carretera cercana a Maside, en Ourense.