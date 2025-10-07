Las cifras de septiembre de menores en riesgo representan un descenso del 14,7 % en comparación con las del mismo mes del año pasado

La violencia vicaria, tipificada por primera vez como delito autónomo con agravante de género

En España hay 1.435 menores de edad en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres, según datos de finales de septiembre del Ministerio del Interior. Las cifras son escandalosas, pero representan un descenso del 14,7% si se tienen en cuenta los números del mes pasado. Desde que se registra, desde marzo de 2019, se han identificado un total de 5.865 niños y niñas expuestos al peligro de sufrir violencia vicaria.

Esta semana, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho pública la última estadística del sistema policial VioGén de seguimiento de la violencia de género, relativa al 30 de septiembre de 2025, que muestra que en ese momento había 1.435 niños y niñas en riesgo de sufrir violencia vicaria, un descenso del 14,7 % en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado.

VioGén no solo trata de determinar el riesgo al que están expuestas las mujeres víctimas de violencia de género, también intenta detectar el riesgo de violencia vicaria que puede afectar a sus hijos e hijas. En septiembre, dos menores se encontraban en riesgo extremo (letal); 121, en riesgo alto de ser agredidos y 1.312, en riesgo medio.

En todos esos casos, los cuerpos policiales alertaron tanto a la Fiscalía como a la autoridad judicial para que adoptaran medidas urgentes de protección.

Los casos de mujeres con protección policial aumentan

En septiembre, los casos de mujeres con protección policial por violencia de género aumentaron un 5,3 % en relación al mismo mes de 2024, hasta los 104.981.

A finales del mes pasado había identificadas 18 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 987, a riesgo alto; 14.855, a riesgo medio; y 89.121, a riesgo bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de septiembre 1.349 víctimas menores de edad (un 10,2 % más) y 2.469 mayores de 65 años (un 6,2 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo, 54.163, que son 2.040 más que hace un año, un crecimiento del 3,9 %.

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 764.552 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,4 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 892.010 casos (un 7,3 % más), 104.981 activos y 761.534 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.

Además, el sistema integra 17.944 casos del extranjero y mantiene 6.607 casos con el estatus de supervisados, un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario que se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.

El teléfono 016 atiende 24 horas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.