¿Qué está pasando con la hermana de Karol G? La delicada situación que está viviendo Verónica Giraldo con su hija

La familia de Karol G protagoniza un escándalo sin precedentes. La hermana mayor de la artista colombiana, Verónica Giraldo, ha arremetido contra la cantante y sus padres mostrando su descontento por el respaldo de todos ellos a su expareja, Jaime Llano, quien además es el padre de su hija, Sophia, y con quien se encuentra en medio de un proceso judicial por la custodia de la niña.

Fue este pasado lunes, 23 de febrero, cuando encendió todas las alarmas sobre su estado de salud físico y mental tras publicar unos videos compartidos en su perfil de Instagram enseñando unas heridas que se hizo al presuntamente querer llevarse a su hija de la casa de sus padres, quienes cuidan de la pequeña de tan solo tres años.

"Ahora ellos no me quieren dar a la niña porque dicen que estoy loca. Porque un día me levanté diciendo que no quería ser más mamá. Que me daba pereza. Pero es que la maternidad no es fácil", confesaba en una de las grabaciones.

La otra hermana de la intérprete de 'Mañana será bonito', Jessica Giraldo, ha señalado que "como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil" y que su "prioridad ahora es que ella reciba el apoyo y atención que necesita y proteger su bienestar y el de su hija", refiriéndose a la depresión que Verónica padece desde que dio a luz.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado al respecto, pero sin duda la polémica ha puesto el foco en la familia Giraldo y ha suscitado el interés sobre quiénes son los miembros del clan y qué relación mantienen entre ellos.

Guillermo Giraldo

Guillermo es el padre de Karol y figura clave en su carrera. Músico aficionado y apasionado por la industria, fue quien impulsó el talento de su hija menor.

Cuando Karol G decidió apostar profesionalmente por la música, él dejó su trabajo, vendió algunos bienes familiares y se convirtió en su primer mánager. De hecho, es muy conocido entre los fanáticos la 'Bichota' como 'Papá G' o 'el suegro de Colombia'.

Suele acompañar a su hija a casi todos sus conciertos y eventos, demostrando que tienen un lazo muy estrecho, compartiéndolo también en su perfil de las redes sociales, donde suele mostrar el orgullo que siente por su hija. "Qué orgulloso y privilegiado me siento de compartir cada logro contigo. Te amo con todo mi ser", escribió el progenitor de la compositora en uno de sus 'post'.

Martha Navarro

La madre de Karol G ha mantenido un perfil más reservado en comparación con el padre de la cantante. Mientras criaba a sus hijas trabajó como camarera en un restaurante en Medellín para poder hacer frente a los gastos, ya que por aquel entonces la familia se enfrentó a algunas crisis económicas.

Es conocida por su profunda fe, tanto que la cantante compartió que su madre le enseñó a rezar el Salmo 91 cada mañana antes de salir de casa, ritual que inspiró la canción y el video de 'S91'.

Verónica Giraldo

Verónica es la hija mayor de Guillermo y Martha y la más mediática después de Karol. Ha trabajado como maquilladora y creadora de contenido y es ahora quien enfrenta la polémica tras publicar videos denunciando conflictos con su expareja por la custodia de su hija.

Desde que dio a luz en 2023, reveló a sus seguidores que padece de depresión. "Estoy recibiendo ayuda psiquiátrica, psicológica y también me estoy medicando. En el embarazo me dio depresión y me mandaron los medicamentos para evitar una depresión posparto, pero me dio. Uno cree que a uno no le van a dar cosas antes y después, pero sí me dio", confesó. Anunció públicamente su separación de Jaime Llano un año después del nacimiento de su hija en común, en diciembre de 2024.

De hecho, la canción 'Mañana será bonito' iba dedicada a su hermana Verónica. "Hice este álbum en medio de un tiempo muy especial, muy evolutivo de mi vida y carrera. El mensaje es: simplemente no importa qué, mañana va a estar bien... quiero aprovechar, tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé y, por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito. Te dedico esta canción, esta noche es para ti", manifestó la artista en sus redes tras el lanzamiento del álbum.

Jessica Giraldo

Jessica ha mantenido un perfil más institucional. Forma parte del entorno profesional de la artista y participa en la gestión y organización de proyectos, llevando su relación personal también a lo profesional.

El año pasado fue uno de los 40 personajes más destacados de la escena artística por su papel como representante de cantantes de habla hispana a nivel global, un reconocimiento que su hermana quiso visibilizar.

"¿Sabían que mi hermanita de sangre es también mi manager? No me cabe el orgullo en el pecho de ver cómo esta mujer, con su sabiduría y tenacidad, maneja a detalle el día a día de este proyecto, el amor y la bondad con que hace cada cosa y la forma en cómo me cuida porque como sea la familia va primero. Billboard la conmemora como una de las managers del año por el trabajo tan increíble que hace y lo fuerte que ha sido como mujer cumpliendo su rol y este reconocimiento a su trabajo me trajo una felicidad nueva, increíble porque sé lo duro que trabaja. Gracias a ella por su compromiso y amor conmigo", contaba Karol G en su Instagram.

A principios de este mes de febrero, contrajo matrimonio en una discreta ceremonia en Bahía Solano, Chocó, acompañada de su familia y entorno más cercano. Se desconoce la identidad de su actual marido.

Katherin Giraldo

Ella es, quizá la más desconocida. Media hermana de Karol por parte de padre, fruto de una relación fuera de su matrimonio con Martha Navarro, ha tenido menor exposición pública y no forma parte del equipo artístico de la cantante.

"Diosito, me regaló muchos hermanitos. Bueno, por parte de mi papá tengo tres hermanas. Mi mami se llamaba Mónica, mi mami murió hace cerca de 10 años, ella murió de un aneurisma, entonces ya está en el cielo y es el angelito que me cuida", declaró Katherin hace años.

Actualmente no tienen relación. Aunque años atrás se dejaron ver en alguna que otra ocasión, se produjo un distanciamiento debido a problemas personales que alejaron a Katherin tanto de su padre como de sus hermanas. Ella llegó a mostrar públicamente capturas de pantalla donde enseñaba que su padre la bloqueó en 2020, dejando claro que quería cortar toda relación con ella.

Parte del conflicto surge también porque el entorno familiar y algunos seguidores la han tildado de "oportunista" o de buscar fama a costa del éxito de Karol G. Ella lo ha negado, explicando que sus ingresos llegan del mundo de la nutrición y al emprendimiento, manejando su propia marca de café.