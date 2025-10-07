Rocío Martín 07 OCT 2025 - 09:06h.

Los vecinos relatan que el domingo fue una tarde de "gran escándalo", con horas de discusiones, gritos y portazos

La madre del bebé de nueve días hallado muerto en Ceuta pidió ayuda a gritos: "El niño está muerto"

CeutaLas autoridades continúan investigando la muerte de un bebé de tan solo nueve días en Ceuta. Los padres y el tío del pequeño han sido arrestados y se encuentran bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche de este domingo, en el bajo de uno de los portales de una vivienda de la calle Alférez Provisional, situada frente al instituto de Secundaria Siete Colinas. Fueron los propios vecinos los que alertaron a la Policía al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda.

Los vecinos dieron la voz de alarma tras los gritos y los golpes

Los vecinos relatan que el domingo fue una tarde de "gran escándalo", con horas de discusiones, gritos y portazos. Según recoge El Faro de Ceuta, al menos en una ocasión esa tarde acudió un vehículo zeta de la Policía a la vivienda tras las llamadas de los vecinos sobre el incidente familiar.

Tras horas de discusiones, sobre las 23.30 de la noche, la madre del menor salió de casa pidiendo ayuda, gritando "el niño está muerto". Fue en ese momento cuando los vecinos volvieron a dar la voz de alarma a las autoridades.

A la llegada de la Policía Nacional los agentes comprobaron que el bebé estaba fallecido, por lo que se procedió a la detención de sus progenitores y del hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble.

Los agentes han iniciado una investigación para esclarecer el suceso sin que todavía se pueda determinar si el fallecimiento del recién nacido se produjo por algún golpe, según han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

No era la primera vez que acudía la Policía al lugar

Los vecinos han asegurado que era habitual escuchar gritos en el interior de la casa, al no ser la primera vez que discutía el matrimonio arrestado: "No es la primera vez, todos los vecinos habíamos llamado en varias ocasiones a la Policía. Esto estaba totalmente descontrolado", asegura un vecino en 'El Pueblo de Ceuta'.

Según este mismo medio, la pareja detenida se dedicaría a la venta de droga en pequeñas cantidades, lo que había provocado enfrentamientos con el resto del vecindario.

El matrimonio tiene otro niño, de 4 años.

La vivienda permanece precintada

El cuerpo del bebé fue trasladado de madrugada en un coche de la funeraria para la práctica de la autopsia, que revelará las causas exactas de la muerte.

Este lunes, la Policía Científica se ha desplazado hasta la vivienda, que permanece precintada y con todas las ventanas cerradas, para recoger datos y pruebas dentro de la investigación, que permanece abierta.