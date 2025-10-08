'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con la empleada del hogar de Ábalos

Chistorras, soles, lechugas y folios: la UCO desvela la supuesta jerga de Koldo y Ábalos para el dinero

Un nuevo personaje aflora en la trama del caso Koldo: la empleada del hogar de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro. Ábalos asumió el cargo en junio de 2018 y se trasladó a la residencia oficial, donde convivió con una trabajadora doméstica que, según la UCO, podría haber recibido pagos en negro por parte de Koldo García y del propio Ábalos. Estos pagos, que habrían sido gestionados por la mujer de Koldo, se sumarían a la larga lista de ingresos no declarados del exministro, alcanzando casi 4.000 euros.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la empleada del hogar, quien niega haber recibido ningún sobre, a pesar de que las conversaciones recogidas en el informe de la UCO apuntan lo contrario: "Dicen mentiras. En ese momento, cuando pedí un adelanto, fue porque me había quedado viuda. Un día mi hijo fue a comprar y me dijo: 'Mamá, la tarjeta está bloqueada'. Entonces tuve que buscarme la vida".

Asistente de Ábalos: "Le he criado a su hija, he colaborado mucho cuando era concejal allí"

Explica cómo comenzó a trabajar con el exministro: "Me contrató una empresa, pero fue él quien me pidió. Yo ya trabajaba con él en Valencia, desde que su hija era pequeña. Le he criado a su hija, he colaborado mucho cuando era concejal allí".

Por último, da su opinión sobre Ábalos y aclara si mantiene contacto con él: "Es un hombre honrado, trabajaba de sol a sol. A día de hoy sigo teniendo contacto con José Luis".