Emiliano García-Page, crítico con la situación del PSOE: "Esta legislatura ya nació colapsada"

Nuria Morán 08 OCT 2025 - 11:02h.

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha estado en 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno más opaco de la historia anuncia un portal de transparencia que ya existe"

Compartir







Con el Gobierno de Pedro Sánchez salpicado por varias tramas de corrupción y con unos presupuestos inexistentes, la situación del PSOE no pasa por su mejor momento. Para hablar de su partido y de la situación a la que se enfrenta, Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y uno de los varones más críticos con su presidente, se ha sentado en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Me preocupa la situación del PSOE en un contexto de preocupación más amplia porque me preocupa muchísimo la situación el estado de la política, que es el estado más degradado en lo que llevamos de Democracia. El metabolismo que comenzó con la Constitución de ha dinamitado y hay que intentar recuperarlo", ha arrancado García-Page.

"Parece que hoy gobiernan los que no dejan gobernar y que terminan tomando las decisiones los que no quieren tener Gobierno y que España caiga a la deriva", ha continuado analizando en directo. "El Gobierno tiene su responsabilidad, pero todo el mundo se ha contagiado", ha zanjado García-Page.

Sobre la situación que atraviesa su Comunidad Autónoma y los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho: "Independientemente de si hay financiación ilegal o no del PSOE, el caso de Koldo, Ábalos o Cerdán es sumamente grave. Yo estoy convencida de que no la hay porque sé cómo funcionan las cosas. Ha habido gente que se ha aprovechado del partido y ha sacado del partido y no ha metido. Es muy grave porque estamos hablando del núcleo de confianza del entorno del presidente".

De la subida de VOX en todas las encuestas, García-Page ha analizado: "Es un voto que no arregla nada, un voto de patada hacia el sistema". Además, ha dejado claro que, aunque podría estar tres años sin presupuestos, él no lo haría: "Es una obligación cumplir las normas, pero tendríamos que hacerlo y hacer que el interés general sea lo que prime. Bendito aburrimiento el cumplimiento de la ley".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado si cree que va a ver elecciones o si Pedro Sánchez va a cumplir su palabra de aguantar hasta el año 2027, el varón ha respondido: "Puede haber elecciones en cualquier momento. Las elecciones serán convocadas cuando quien las tiene que convocar calcule que le interesa más y seguramente ni en Moncloa lo tengan claro. Yo detecto preparación de maquinaria, aunque puede ser excusas de las próximas Autonómicas. En mi opinión, la legislatura nació colapsada y ahora el colapso evidentemente es mayor y se juega un frentismo enorme por todas las partes".

De la situación que se está viviendo en Gaza y la posición del Gobierno de España, García-Page ha analizado: "El comportamiento de Israel con Gaza, tenga la denominación que tenga, es terriblemente grave. La posibilidad de un embargo de armas puedo aceptarlo, pero con el planteamiento frentista que se hace es tanto como intentar no combatir lo que pasa y solo usarlo para un pim-pam-pum, y eso es lo que no acepto. Si no sale hoy el Gobierno estará tranquilo y puede que Podemos le haga un favor que ni puede imaginarse. Creo que la clave en un acuerdo de paz es Trump".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una vez más, García-Page ha dejado claro que no se presentará como candidato a gobernar el país y ha opinado sobre si sería Sánchez el mejor candidato: "Hay una lógica democracia que dice que si el que está puede, tiene un amigo labrado. Si dice que no, la derecha y no solo la derecha diría que se quiere escapar y no rendir cuentas. Me parece sano que elijan los españoles".

La entrevista completa de Emiliano García-Page en 'El programa de Ana Rosa'