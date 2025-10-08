Un profesor de un colegio de Sevilla acumula 27 denuncias por delitos sexuales y puede volver a dar clases en cualquier momento

Una madre de San Fernando, Cádiz, denuncia el acoso de un supuesto pederasta: "Siguió a mis hijos hasta el portal"

Compartir







En un colegio de Sevilla hay un docente que actualmente está de baja pero puede incorporarse en cualquier momento tranquilamente, después de que acumule 27 denuncias por delitos sexuales. Las familias de los alumnos lo están pasando fatal porque han tenido que escuchar cosas terribles que les han contado niños de solo 3 y 4 años.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con un grupo de madres de alumnos del colegio que explican como se encuentran: "Estamos muy mal, lo primero por como vemos a nuestros niños, lo segundo porque apoyo por parte del colegio que es donde ha pasado no hemos tenido ninguno, lo tercero porque el tiempo pasa y no nos llaman de donde nos tienen que llamar que es la asociación judicial para empezar a trabajar con esos niños porque esos niños lo están arrastrando todo lo que han pasado".

Madre un alumno: "Son juegos de tipo sexual, de los que nuestros hijos cuentan barbaridades"

También comentan como se dieron cuenta de lo que estaba pasando: "Nos cuentan que en el colegio, por pate de un adulto hacen juegos que no tocan para la edad que tienen. Son juegos de tipo sexual, de los que nuestros hijos cuentan barbaridades y no lo cuenta solo un niño lo cuentan muchos y además cada niño lo cuenta por separado a sus padres en su casa."

Explican lo que les dijeron cuando denunciaron: "Cuando el primer grupo de mamás denunciamos, desde el cuartel donde fuimos a denunciar los hechos pregunte si necesitaba un abogado porque nunca me había pasado nada de esto y me dijeron que no hacia falta, que con lo que había contado era suficiente. Entonces no cogí ningún abogado, lo cogimos a posteriori después cuando otro grupo de mamás denunciaron".

Además están angustiadas por que el profesor puede volver a dar clases en cualquier momento: "Tiene 27 denuncias. Está de baja, pero puede volver en cualquier momento".