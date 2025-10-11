Jenifer Moreno 11 OCT 2025 - 11:07h.

Fede Dorcaz ha sido víctima de un "ataque directo" con disparos cuando viajaba en su vehículo

Las autoridades tratan de dar con los responsables del ataque, que “de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas”

Conmoción en México por la muerte violenta de otro artista. El cantante argentino Federico Docazberro, conocido como Fede Dorcaz, ha fallecido a los 29 años de edad. El también modelo habría sido víctima de “un ataque directo” con disparos cuando viajaba en un vehículo la noche del jueves en la avenida Periférico, en el oeste de la capital mexicana.

El suceso tuvo lugar el jueves por la noche en la lateral de la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza (alcaldía Miguel Hidalgo).

Las autoridades han informado de que perdió la vida por “impactos de arma de fuego” y lo investigan como “un ataque directo”, según ha señalado en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, están investigando las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables del ataque, que “de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas”.

“Se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, han añadido.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ha informado de la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego contra el cantante.

El cantante iba a participar en un programa de televisión

El argentino, emigró a Palma de Mallorca (España) con sus padres a los 13 años, llevaba dos años en México en busca de oportunidades profesionales. Precisamente, este lunes iba a estrenarse la nueva temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', donde Fede Dorcaz iba a participar con su novia Mariana Ávila.

“Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país(...) gracias por la oportunidad, mi primer 'reality (show)'”, contó el modelo durante su presentación en el programa.

Tras conocer la noticia, el programa ‘Hoy’ de Televisa ha querido mostrar sus condolencias a la familia de Fede Dorcaz. “Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila”, reza el comunicado.

“Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, han trasladado.

Asesinato a tiros de otros artistas en los últimos días

El suceso se da apenas días después del asesinato a tiros del estilista mexicano Miguel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’. Fue tiroteado el 29 de septiembre al salir de su negocio, en el lujoso barrio de Polanco.

Solo una semana antes, los artistas B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, que llevaban casi una semana desaparecidos en el mismo barrio tras ir al gimnasio, fueron hallados muertos en Cocotitlán.