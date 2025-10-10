Compartir







María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, ha agradecido el reconocimiento dedicándolo al pueblo de Venezuela. La luchadora antichavista ha asegurado sentirse "honrada" por el galardón, que ha valorado como un reconocimiento a "toda la sociedad venezolana".

María Corina Machado, visiblemente sorprendida y emocionada, tras enterarse del Premio que llegaba desde Oslo, en Suecia, ha dicho no merecer tan distinguido galardón y ha insistido en que solo es "una persona" dentro de un "movimiento" que busca el cambio en su país. "No tengo palabras", ha dicho por teléfono a Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel.

PUEDE INTERESARTE Las reacciones al Nobel de la Paz para María Corina Machado: de Pablo Iglesias a Isabel Díaz Ayuso

"Es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Creo que no merezco esto", ha dicho Machado ante Harpviken, que le ha reconocido "su incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"Estoy muy agradecida en nombre del pueblo venezolano. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy seguro de que prevaleceremos. Y este es sin duda el mayor reconocimiento a nuestro pueblo que, sin duda, se lo merece", ha dicho la dirigente de la oposición.

Un Nobel de la paz por "su lucha por una transición justa de la dictadura a la democracia"

Los académicos suecos han hecho constar la lucha de la líder de la oposición a "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según el Comité Noruego, Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario" a manos del chavismo, al que atribuye una "maquinaria violenta" dirigida contra ciudadanos de a pie y, de manera particular, contra la oposición política.